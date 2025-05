Brigada antimapaches busca documentar prácticas fraudulentas, abusos y acarreos en la elección judicial: Emilio Álvarez Icaza

“Hace 30 años hacíamos en la Alianza Cívica estas cosas, así como regreso el sarampión, la ineptitud, la incompetencia de estos de gobierno, ahora regresan también las trampas electorales… Se repite, estamos viviendo una regresión tremenda, tenemos una elección que es un golpe de estado técnico que nació como venganza, se ejecuta con trampas y la mayoría de la gente la rechaza”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante del Frente Cívico Nacional y de Somos México, Emilio Álvarez Icaza, informó que regresó la vigilancia de la participación ciudadana que busca documentar prácticas fraudulentas, abusos y acarreos en la elección judicial porque se está presentando el “acordeón del bienestar y el acarreo atómico, viejas trampas que regresan para querer comprar el voto, que le dicen a la gente por quién votar”.

Álvarez Icaza invitó a la gente a que presente denuncias y salgan a marchar porque no solo es un tema de orden político, lo que buscan es generar una discusión debido a que vienen las elecciones de 2027 y lo que pase no tiene que ser un modelo del futuro, el objetivo es corregir los errores de la elección judicial para que no se vuelvan a presentar, “hay mucho que hacer, que la gente no se quede en su casa… no es para quedarnos cruzados de brazos ante los abusos”.

El integrante del Frente Cívico Nacional y de Somos México dio a conocer que tienen dos muestras que van a permitir cubrir la validez estadística de todo país y van informar a través de cortes la calidad de la elección, la cantidad de votos, los acarreos, el pago de votos, la entrega de despensas, el pase de lista y por la noche, cuanta gente participo en la elección judicial.

“Estamos en una discusión de que participará entre el cinco y siete por ciento en la elección, se prendieron las alarmas en Morena y hablaron de un veinte por ciento. No quiero ni pensar el dinero público, privado y criminal que van a querer utilizar para este acarreó”, concluyó Álvarez Icaza.

