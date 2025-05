Guillermo Arriaga presenta su nuevo libro “El Hombre”, una novela del siglo XIX

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor y cineasta, Guillermo Arriaga habló sobre su libro “El Hombre”, que se agotó en los primeros dos días de la preventa y reunió a 500 personas en su presentación el cual toca temas “que no se han tocado en la literatura mexicana”, como la pérdida del territorio de México y la guerra con los apaches.

Arriaga relató que su novela se desarrolla a lo largo del siglo XIX y cuenta la historia de un individuo que crea un emporio, termina como esclavista, despojado de ranchos y convertido en un asesino, “siempre he imaginado de donde vienen las grandes fortunas”, la historia está contada por seis distintas voces, dos esclavos, un mexicano que se queda del lado equivocado de la frontera, su esposa y su tataranieto que es el heredero, cada personaje con un lenguaje distinto.

“Tuve que hacer estudio de lenguaje… cuando estudie secundaria la materia de teatro era obligatoria, tomábamos clase de actuación, ¿qué haría yo si fuera ese personaje? ¿cómo me comportaría, hablaría? ese entrenamiento me ayudo a tratar de entender a los demás, por otro lado, viví en un mundo anfibio, mis amigos iban a escuela pública, yo iba a escuela privada, el lenguaje era distinto y se contagia, empiezas a entender distintos lenguajes, son obseso del lenguaje, me encanta estudiar etimología, ver como habla la gente”.

Sobre lo que se vive actualmente en relación con México y Estados Unidos, Arriaga dijo que “las tenciones que se derivaron en este conflicto nunca se han terminado”, hay gente que lleva cinco generaciones viviendo en Texas y aseguran ser mexicanos, se niegan a hablar inglés, los problemas siguen presentes, el racismo, el deseo de conquista, el seguir absorbiendo territorio mexicano, “seguimos peleando, sin capacidad de dialogo y unidad esto se va al carajo”.

El escritor y cineasta informó que promocionará su libro en España y países de América Latina y entre sus planes esta trabajar dirigiendo como película su primera novela “Escuadrón Guillotina”, ya le han presentado ofertas, además de que existen interesados en “Salvar el fuego”.

Los esperamos mañana con mucha emoción. La entrada es gratuita y no se requiere pre registro. Nos honrará que nos acompañen. https://t.co/Qyz8bRdHG8 — Guillermo Arriaga (@G_Arriaga) May 27, 2025

