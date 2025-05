Caso Grupo Fugitivo: El menor de los integrantes cumplía 22 años el mismo día que confirman su muerte con el hallazgo de 5 cuerpos calcinados

El caso de los 5 músicos de Grupo Fugitivo, desaparecidos en Reynosa al asistir a un show privado, sigue generando controversia e incertidumbre entre sus familiares, pues a 4 días de su desaparición y de la confirmación del hallazgo de sus cuerpos calcinados por la Fiscalía de Tamaulipas, estos últimos no están conformes por la ausencia de pruebas de ADN.

La noche del miércoles 28 de mayo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas reportó el hallazgo de cinco cuerpos sin vida, calcinados.

Por la tarde de este jueves 29 de mayo, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó su deceso. Este mismo día, uno de ellos cumplía 22 años. Se trata del más joven de los músicos de Grupo Fugitivo, Víctor Manuel Garza.

Horas antes de que la Fiscalía anunciará que los 5 cuerpos hallados pertenecen a la agrupación, a través de sus redes sociales, la esposa de Victor Manuel le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños, aún con la esperanza de encontrarlo con vida:

“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo, al mejor hombre. Te encontraremos y no descansaremos hasta encontrarte mi amor, tu familia, tus bbs y yo te estamos esperando corazón. Sé que regresaras con nosotros lose, gracias por todo corazón, gracias x darme unos hijos tan hermosos y que estén clonados a ti porque al verlos me dan fuerza para seguir en esto, ver tus ojitos en ellos te veo a ti en ellos y ellos me necesitan, y te necesitan y aquí estaremos juntos como siempre mi amor”.

Madres de integrantes de Grupo Fugitivos no creen que los cuerpos hallados sean de sus hijos

Horas más tarde de que la Fiscalía del estado anunciara a través de una conferencia de prensa la muerte de los músicos, sus familiares compartieron un video donde aseguraron que no cuentan con pruebas de ADN que confirmen la identidad de los cinco cuerpos encontrados.