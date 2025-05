No se requería una nueva ley de telecomunicaciones, bastaba con ordenar que bajaran el spot de EU: Javier Lozano

Javier Lozano, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones no fue notificado para participar en ningún conversatorio sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones. En entrevista con Carlos Loret de Mola informó que a la ley vigente no se le necesitaba cambiar nada, ni agregar artículos, bastaba con ordenar que bajaran el spot donde aparece Kristi Noem, no se requería una nueva ley, ni una iniciativa con 283 artículos.

“La sospechosa simulación que implican ejercicios de parlamento abierto ahora llamados conversatorios hacen como que se escucha y toman nota para que al final hacen lo que se les pega la gana”.

Lozano “piensa” que sí van a quitar el artículo 109 que “es absolutamente aberrante”; también se habló que eliminarían el 201 y 202 donde se menciona que el contenido proveniente del extranjero de todo tipo debe solicitar autorización para ser transmitido con quince días de anticipación a la Secretaría de Gobernación, el mercado negro podría aumentar, “regresamos a los años setentas, dicen que también los van a quitar, pero van a dejar términos de derecho de audiencia”.

Lo que antes tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo desapareció y se convirtió en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones liderada por Pepe Merino quien le comenta a la presidenta todo, “es una regresión de más de treinta años… es un riesgo a la censura latente y constante… te están obligando a que distingas información de opinión, vas a tener que avisar cada que hables… puede llegar a sanción”, podría hasta quitarle la concesión a cualquier estación de radio o televisión, señaló el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

