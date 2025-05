CNTE no acudió a cita con Sheinbaum… diálogo seguirá con Segob

La mesa de diálogo se mantiene abierta para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero ahora a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer que los integrantes del magisterio la dejaron “plantada” en un acercamiento previsto a inicio de este mes.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria detalló que se tenía prevista una reunión el 8 de mayo , antes de iniciar la huelga por parte de los maestros de la Coordinadora.

“Pues vamos a esperar, depende de ellos, ayer la Secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo, ya lo tienen por escrito, tienen que tomar la decisión si van a dialogar o no, porque si deciden no dialogar ¿por qué si lo que están pidiendo es diálogo? Por cierto que ayer no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron”.

Ante ello, dijo, se hizo una nueva invitación para este miércoles con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, además del secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Sheinbaum Pardo puso en duda que la CNTE no quiera afectar en la elección del 1 de junio en el Poder Judicial.

“Ellos tienen que decir si quieren dialogar o no quieren dialogar, ellos dicen que no están en contra del Poder Judicial, pero ayer fueron al INE, y como dije ayer, qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007… yo hago un llamado al diálogo a la CNTE a que tiene la oportunidad de sentarse el miércoles con la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Educación Pública, el Director del ISSSTE, la Secretaría de Hacienda para avanzar, ese es el llamado que estamos haciendo y como lo he dicho, a que no tiene nada que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas, ese es el llamado”.

Confió que la CNTE no participe en ningún boicot en el ejercicio del próximo domingo en casillas.

“Esperemos que no y de todas maneras nosotros no vamos a reprimir, también eso es importante, ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección, espero que sea así realmente”.

Reiteró que la afectación que se ha dado por el paro del magisterio es alrededor del 9% de las escuelas del país, por lo que respecto al pago de las y los maestros en paro, dijo, será una decisión de los gobiernos estatales.

“Depende de cada estado en general, cuál es la opción que siguen, en algunos estados siguen, en otros no, ese es el mecanismo que se ha seguido, sigue siendo al día de hoy el reporte que tuvimos alrededor del 9% de las escuelas en todo el país y hay algunas entidades donde hay mayor movilización de las maestras y los maestros”.