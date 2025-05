CNTE se manifestará en SEP, INE, Hacienda y medios de comunicación: Vocero Sección 22

“La CNTE hará la toma de algunos edificios de medios de comunicación, la Sección 22 se instalará en edificios de Televisa San Ángel, TV Azteca, Secretaría de hacienda y Crédito Público, algunas estaciones de radio como la XEW, Canal 6, 88.9, de un personaje non grato para el magisterio”, son parte de las acciones de este lunes 26 de mayo que compartió el vocero de la CNTE, Sección 22, Luis Alberto López Pazos, en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

La idea de instalarse en edificios de medios de comunicación, dijo, obedece a que “hay personajes que se encargan de denostar nuestro movimiento, por ahí está Alejandro Villalbazo... hemos visto cómo se van sobre nosotros”.

Puntualizó que en sus demandas no está solo el 95 de aumento al salario, sino “sobre todo, una pensión digna y la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007″.

Reconoció la molestia que causan entre los capitalinos con sus manifestaciones, sin embargo, dijo “llevamos seis años de diálogo con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y no encontramos otra alternativa, incluso no tuvimos movilizaciones durante seis o siete años y tenemos pretexto, no sentarse con la coordinadora”.

Y resaltó que “se puede reanudar el diálogo con el secretario de educación o la secretaria de gobernación, el tema es que sea resolutivo”, pues dijo “la Coordinadora está inconforme al no tener una pensión digna”, pues recordó “las cuestas individuales afectan gravemente la pensión del trabajador y es complejo el escenario para el futuro de retiro con la Ley que implementó Felipe Calderón”.

Refirió que pedagógicamente está demostrado que existe un desgaste de un maestro que llega a los 64 atendiendo a niños de 6, 7 años, por lo que llamó a “permitir que los niños y niñas tengan una educación más actualizada”.

Por lo anterior, advirtió el vocero de la CNTE, Sección 22, que “si no hay respuesta del gobierno federal esa semana, no dudaremos en generar acciones durante el marco de estas elecciones”, refiriéndose al proceso electoral del Poder Judicial a realizarse el próximo 1 de junio.