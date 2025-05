Adán Augusto López y Monreal hacen las paces en la permanente

Después de que en diciembre pasado se dieron hasta con la cubeta y se acusaron de corruptos, este martes los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López y en San Lázaro, Ricardo Monreal hicieron las paces públicamente.

Los legisladores se abrazaron efusivamente en el salón de plenos y aseguraron que no hay ninguna rencilla entre ellos.

De hecho revelaron que todos los lunes se reúnen con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para tratar la agenda legislativa de la mandataria.

Se les preguntó si van a salir a votar el domingo y Monreal contestó que sí.

El diciembre pasado, Adán Augusto López acusó a Monreal de un desfalco de 150 millones de pesos en la Cámara Alta.

Después de tomarse fotos con Adán Augusto López, Ricardo Monreal descartó cualquier riesgo de que la CNTE quiera “tronar” la elección del Poder Judicial.

Respecto a los señalamientos sobre la posible intervención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el diputado descartó cualquier intento de sabotaje electoral.

“No, no veo riesgo de que la CNTE vaya, como usted dice, a tronar la elección. No, no lo creo. Los maestros están en su lucha, la respetamos, pero no veo ingredientes mayores a tronar la elección del Poder Judicial”.

— Ricardo Monreal