Pide alcaldesa de Xochimilco apoyo para Mundial 2026

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, pidió al gobierno capitalino ser “invitada” a los trabajos en materia turística que realiza junto con otras alcaldías con miras al Mundial de Futbol 2026.

Aseguró que su gobierno está trabajando solo y con sus propios recursos tratando de hacer las adecuaciones necesarias en los diferentes atractivos turísticos de Xochimilco pero que es necesario el respaldo del gobierno central.

Expresó que diversos estudios demuestran que las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco son las que tienen la mayor oferta turística de esta capital por ese motivo es que solicita ayuda.

La alcaldesa —que es emanada del Partido del Trabajo- se reunió con diputados de las Comisiones de Administración Pública y Límites Territoriales del Congreso.

Ahí, pidió a los legisladores de Morena que la apoyen para ser tomada en cuenta en los proyectos turísticos del mundial.

“Con respecto al Mundial, no somos, no hemos sido invitados a la mesa del mundial, entonces aquí les pido a nuestras amigas de Morena que lleven el mensaje para que nos puedan incluir, porque desde nuestras evaluaciones y valoraciones Xochimilco va a ser una de las zonas más visitadas, de más impacto y no está siendo tomada en cuenta y sí creemos que necesitamos mucho del apoyo del Gobierno en la Ciudad para poner al 100 Xochimilco y poder recibir en las mejores condiciones a todos nuestros visitantes”.

Informó que en este tema también se están atendiendo las quejas y reclamos de prestadores de servicios en la zona chinampera ante distintas irregularidades de índole turístico.

Asimismo, se atienden las quejas por la invasión de chinampas, afirmó.

Hoy no hablé sola: el Congreso escuchó la voz del pueblo de Xochimilco. La voz firme de quienes trabajan, resisten y luchan cada día con dignidad, la voz de los que nunca se rinden.



— Circe Camacho (@CamachoCirce) May 23, 2025

