Seguiré recorriendo territorio, no he recibido amenazas: Clara Brugada

A pesar de los hechos del pasado martes, donde dos de sus colaboradores fueron asesinados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que la estrategia de la seguridad del gobierno es “sólida” y “fuerte” y que ha dado resultados, por lo que no la va a cambiar.

Afirmó que no va a modificar sus acciones ni programas de gobierno y que continuará yendo a las colonias y los barrios, como lo ha hecho hasta ahora.

Informó que no ha recibido amenazas y que ella, a pesar de lo sucedido, se tiene segura.

“¿Qué si me siento segura? Sí, yo voy a continuar. No, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no solo a mi persona sino todo el gobierno de la ciudad va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el del Zócalo Ciudadano, y muchos más porque nos vinculan directamente con la ciudadanía".

— Clara Brugada