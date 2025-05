Elecciones de Poder Judicial: Luz María Zarza, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia

Soy Luz María Zarza Delgado, en la boleta morada, la número 33. Tengo más de 30 años de experiencia. He trabajado en justicia administrativa, electoral, en la academia, en la defensa de derechos humanos y de las mujeres, al atender la alerta de género en el Estado de México.

Conozco bien al Poder Judicial, desde los tribunales, desde la administración pública y las direcciones jurídicas que he encabezado, como la de Pemex, en donde fui la primera mujer en ocupar el cargo.

Mi perfil es importante, porque combino capacidad, experiencia, sensibilidad, honestidad y cercanía con la gente.

Siempre he dado buenos resultados en los puestos y cargos que he tenido. Eso obedece también a los equipos que he integrado y que me han acompañado.

Elijo a las y a los mejores, pero también le apuesto a las y los jóvenes para formar nuevos cuadros.

“Sanciono y depuro cuando se alejan de nuestra filosofía de trabajo”

Mis propuestas giran en torno a que el Poder Judicial tenga un papel más activo en la erradicación de la violencia contra la mujer, a través de un auténtico juzgar con perspectiva de género. Atender el rezago y la lentitud de la impartición de justicia mediante la implementación de inteligencia artificial, juicios en línea y tecnología de avanzada y fortalecer la carrera judicial y combatir corrupción.