10 banderas rojas al empezar una relación, según el coach de citas Evan Marc Katz

En una nueva visita al programa Martha Debayle en W, el coach de citas Evan Marc Katz compartió una lista poderosa y reveladora: las 10 señales de alerta en una relación que no debes ignorar cuando estás empezando a salir con alguien. Y aunque muchas parecen obvias, la realidad es que, cuando el corazón se emociona, la lógica suele quedarse atrás.

1. Está casado

Aunque parezca increíble, Katz afirma que muchas mujeres siguen saliendo con hombres casados, ilusionadas con su aparente entrega y romanticismo. Pero la verdad es clara: el hombre casado casi nunca deja a su esposa, y si lo hace, ya sabes algo seguro de él: que es infiel. Además, tener una relación secundaria revela mucho sobre sus valores y cómo maneja los conflictos.

2. Relación a distancia

Las relaciones a distancia pueden parecer emocionantes, pero según Katz, en muchos casos son solo una fantasía. No hay una verdadera integración de vidas, y suelen evitar los conflictos cotidianos. Lo más complicado: no sabes si la relación es real hasta que viven juntos, y alguien tendrá que dejar todo para mudarse. ¿Para qué complicarse cuando podrías conocer a alguien a unos kilómetros de distancia?

3. Está separado

Salir con un hombre separado también implica riesgos: no porque vuelva con su ex, sino porque está reconstruyendo su vida y tú podrías ser solo el “puente” emocional entre su pasado y su futuro. Mientras tú piensas en casarte, él apenas está firmando el divorcio.

4. Recién divorciado

Aunque el divorcio no es una marca negativa, alguien recién salido de una relación larga necesita explorar, cometer errores y recuperar su libertad. Y si tú eres su primera relación después del divorcio, probablemente no serás la última.

5. Tiene adicciones, problemas de salud mental o no sabe lo que quiere

Un combo peligroso. Aunque no hay juicio hacia quienes enfrentan estas situaciones, Katz advierte que no es seguro construir tu vida sobre una base inestable. Si esa persona ya te dijo que no quiere lo mismo que tú, es mejor no seguir. Evita a personas con adicciones o sin rumbo claro si buscas una relación seria.

6. El hombre “migas de pan”

Ese que da lo justo para mantenerte enganchada, pero nunca se compromete. Katz lo define así: “Te deja migajas, pero nunca te da el banquete completo”. Y su consejo es claro: tú eres la CEO, él es el becario. Si no se esfuerza por el puesto, déjalo ir. Este tipo de hombre emocionalmente indisponible solo hace perder el tiempo.

7. No quiere casarse o tener hijos

Aquí no hay punto medio. Puedes negociar muchas cosas en una relación, pero no puedes estar con alguien que tiene un plan de vida opuesto al tuyo. El riesgo es perder años valiosos con una persona que, al final, solo tenía un “tal vez” que en realidad era un “no”. Si tú quieres formar una familia, él también debe quererlo.

El mensaje final: no pierdas el tiempo

Para cerrar, Katz dejó un mensaje empoderador para todas las mujeres que creen que “no hay hombres buenos”:

“Incluso si el 90% de los hombres no son tu tipo, queda un 10%. Y solo necesitas uno.”

El objetivo de esta conversación no es generar desconfianza, sino darte herramientas para detectar, desde las primeras citas, quién sí y quién no. Porque como bien dice Katz, si puedes eliminar a estos perfiles en las primeras semanas, te ahorrarás años de decepciones.

