Revisión del T-MEC podría iniciar en junio, adelantó Marcelo Ebrard

La relación actual con Estados Unidos es buena, aunque no fácil y para mantenerla, es crucial entender los intereses de la contraparte y trabajar en la integración de ambas economías, señaló el Secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón.

Al participar en el panel Perspectivas de Comercio Exterior, Retos y Oportunidades para Norteamérica en el marco del Programa Summit comercio México-Norteamérica: Más allá del T-MEC organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Ebrard Casaubón, resumió que, aunque hay un reciente acuerdo con China, aún se están evaluando sus implicaciones, pero reiteró, que la relación es positiva y la situación de México es mejor que la de muchos otros países.

Sin embargo, el Secretario de Economía reiteró su intención de que México reduzca sus importaciones y en cambio buscar exportar hacia otros países y no solamente a Estados Unidos, señaló que, aunque estamos orientados primordialmente a Estados Unidos y es lógico y no lo vamos a dejar de estar, podemos cualitativamente convertirnos en un país mucho más importante en nuestras exportaciones a otras regiones del mundo.

“Como ustedes saben, tenemos déficit con todos los demás. Nuestra obsesión ha sido y nuestro superávit es con los Estados Unidos. México no tiene superávit en otro país, que no sea Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en la medida en que podamos ampliar nuestras capacidades productivas, entrar a otros sectores de la economía en los que no estamos hoy tan sólidos, pero podemos estarlo. Pues podemos dar el brinco a convertirnos en un país exportador en muchas regiones del mundo”

Ebrard estimó que sería para el segundo semestre de este año cuando inicie la revisión por parte de Estados Unidos del Tratado Comercial Trilateral conocido como el T-MEC y descartó que el tema de la Reforma Judicial sea el top de las incertidumbres en este contexto.

“Cualquier foco o punto de incertidumbre que se nos ha planteado, yo te diría, sí, sí hay puntos, desde luego he estado yo en muchas reuniones sobre seguridad, sobre la reforma judicial, aunque no es tan importante en las reuniones que yo he estado ¿no? Cuanto la incertidumbre respecto a lo que hace la propia administración en curso en los Estados Unidos, o sea, la el factor decisivo de incertidumbre no es que estemos haciendo una reforma en México judicial, es lo que te quiero decir. Sí les interesa, pero no es el tema top. El tema top es cómo vamos a hacer el respecto a Asia. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuándo lo vamos a hacer y qué transición va a haber? ¿Cuáles son los costos relativos? Eso son las preguntas, digo, por lo menos en las reuniones que yo he estado”

— Aclaró el secretario Ebrard