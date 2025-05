E. U. debe informar por cancelación de visa a Gobernadora de Baja California: Sheinbaum

Esperar por información, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al aviso de la cancelación de la VISA a la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila y su esposo, Carlos Torres.

Durante la “mañanera” en Palacio Nacional, la Primera Mandataria negó que su administración haya recibido información alguna de dicha decisión.

“No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos, ayer lo supimos por el comunicado que emitieron que metió la propiedad gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no, no, nos vamos a adelantar…

-¿No tienen ningún conocimiento sobre…

-Las causas no, hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas, entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”.

Tampoco dijo conocer si existan otros casos de algún gobernador o funcionario al que le hayan retirado la autorización para ingresar a Estados Unidos, aunque por un momento titubeó y reiteró la necesidad de esperar.

“Qué informe si es que en particular sobre este caso y si tiene algunos otros casos y por qué en todo caso, está retirando o por qué retiró estas visas y si tiene otros, pues por cuál es la razón, entonces eso es lo primero, la información…. Entonces tiene que haber información y después de la información, pues ya veremos qué es lo que están planteando… porque hay otros casos en donde han… bueno, no me quiero adelantar, vamos a esperar la información y después ya comentamos sobre el tema…

-¿Lastima la relación bilateral?

- Pues vamos a esperar a que nos den la información”.

La jefa del Ejecutivo Federal manifestó su apoyo a la Mandataria Estatal al enfatizar que está haciendo un muy buen trabajo en Baja California.