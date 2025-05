Gobierno CDMX arranca programa de salud mental en secundarias

Según cifras oficiales en la Ciudad de México el 45 por ciento de los reportes por acoso escolar ocurren en la secundaria, un 27 por ciento en primaria y otro 17 por ciento se da en el bachillerato.

Es por eso, que el Gobierno de la Ciudad de México echó a andar un programa de salud mental para que cada 15 días un grupo de especialistas visite cada una las más de 700 secundarias públicas que hay en la capital.

La secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, indicó además que 12 por ciento de los adolescentes entre 10 y 19 años manifestaron haber presentado síntomas de depresión y el 14 por ciento manifestaron tener ideas suicidas.

“Es un tema especialmente importante en las secundarias, 45 por ciento, es decir, uno de cada dos estudiantes de secundaria ha sufrido o sufren violencia entre pares. No es una broma, no es un chiste, o es !ay no pasa nada!, tiene efectos en la autoestima, en el rendimiento escolar, en la salud mental en general”.

En la Ciudad de México, la salud mental es un derecho, y hoy damos un paso más para garantizarla desde las aulas. Con la estrategia escolar #VidaPlenaCorazónContento llevaremos atención emocional a estudiantes, y docentes en secundarias y preparatorias de la… pic.twitter.com/R3PlF0Po9r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 9, 2025

Los adolescentes viven sus problemas en silencio y tiene temor de que si lo hablan van a ser ridiculizados, afirmó.

Frente a este panorama, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que especialistas en la salud mental, van a acudir a las más de mil escuelas secundarias y preparatorias.

“La meta es intervenir 1,002 escuelas en la ciudad: 730 secundarias y 272 escuelas de bachillerato. 1,002 planteles es la meta en las que haya una intervención psicoeducativa integral directa a las comunidades escolares”.

Ampliar

En la escuela secundaria Martín V. González, Clara Brugada dijo que este día inicia el trabajo en todas las secundarias y en agosto va a comenzar en las escuelas de nivel medio superior públicas.

“Por qué, porque consideramos que son en estos dos niveles escolares los más importantes en donde tenemos que hacer un gran trabajo de prevención y de atención”.

Hoy presentamos, la estrategia #VidaPlenaCorazónContento para garantizar la salud emocional en las escuelas, junto con la titular de la @SSalud_mx , @nadgasman; la alcaldesa de @IztacalcoAl , @LourdesPaz24; la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, @ConcheirLuciano… pic.twitter.com/mIHkQZWTyP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 8, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información