Mujer abandona a su amiga ebria y dormida en un Uber “Para qué toma, no es mi problema”

Cada vez es más común escuchar casos donde mujeres desaparecen o son víctimas de diversos delitos al subir a un taxi de aplicación. Muchas de esas veces suceden en la noche, después de salir de fiesta, tomar unos tragos, donde se vuelven más vulnerables.

Y si bien, la mayoría de los choferes actúan de buena forma, hay otros en los que las cosas no salen como lo planeado. Pero lo que no es normal es lo que le pasó a una chica, que, dormida, inconsciente y en estado de ebriedad fue abandonada por su amiga, la cual quedó grabada en uno de los videos más virales de la semana.

El video, de acuerdo a comentarios de las redes donde se publicó, fue grabado en el Estado de México, donde se ve a dos mujeres, jóvenes, viajar de madrugada, pasadas las 2 de la mañana, en un taxi de aplicación.

TAMBIÉN PUEDES LEER: EE.UU. anuncia “golpe histórico” al Cártel de Sinaloa

En primer plano, el chofer del auto, un hombre joven y en todo momento, atento y amable con la pasajera que va despierta. Cuando llega al destino, la mujer le dice que en el viaje viene otro destino para que lleve a la otra chica, la cual va inconsciente en todo momento, a los que el conductor se niega.

La acompañante se baja del auto y se desentiende de su amiga, asegurando que tomó y que no es su problema, negándose a ayudarla y abandonándola a su suerte

“En la aplicación te marque otro destino, se va air ella. Para qué se queda dormida, así que, ahí te la llevas, ese no es mi problema. Ahí se va a quedar porque yo no me la voy a llevar”, dijo la mujer y se bajó del auto de una forma fría y poco empática con su acompañante.

MUJER PAGA UBER Y ABANDONA A SU AMIGA EN ESTADO DE EBRIEDAD

(Redacción/Reporte Nacional).- #Video muestra a esta mujer que le paga al #Uber para que vaya a dejar a su #amiga quien evidentemente se encuentra en completo estado de #ebriedad, la #abandona y la deja a su suerte. pic.twitter.com/soc4X3mPvZ — Reporte Nacional (@NacionalReporte) May 6, 2025

PROPUESTAS EXTRAÑAS Y NO LE PAGARON AL CONDUCTOR

Y cuando la situación no parecía ser peor, horas después se publicó la segunda parte del video, donde, resignado y arriesgándose a alguna acusación, el chofer termina llevando a la mujer dormida a su otro destino, donde la tuvo que esperar aparentemente más tiempo de lo normal, hasta que ésta despertara.

Cuando la chica se levanta y entiende que ya ha llegado a su casa, se baja sin pagarle al conductor, el cual reclama su pago y lejos de recibir dinero, le hacen propuestas indecorosas o en todo caso, se desentiende del problema.

“Cóbrame de otra forma porque no tengo dinero. Pasa a mi casa o ve a la casa de la otra chica y cóbrale a ella”, dice la mujer, que ya se había bajado del auto.

TE RECOMENDAMOS LEER: Ovidio Guzmán se declarará culpable en Estados Unidos

Y es que uno de los grandes dolores de cabeza de los choferes de estas Apps, es la gente que aborda sus autos, fingen que lo pidieron con tarjeta y cuando es hora de pagar con efectivo, ponen algún pretexto.

Si bien, los conductores tienen la opción de dejar el pago pendiente y cobro al siguiente viaje, las aplicaciones tardan en reponerles ese dinero, situación que muchas veces los deja mal parados económicamente, sobre todo si el viaje en cuestión fue largo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las dos mujeres involucradas, aunque su actuación en este caso les han valido para recibir miles de críticas por lo mal que se comportaron, sobre todo recordando otros casos donde las mujeres son violentadas en situaciones similares.