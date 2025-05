Morena aprueba recomendaciones de Sheinbaum contra el nepotismo

Por unanimidad el Consejo Nacional de Morena aprobó los lineamientos que servirán para los próximos aspirantes a un cargo de elección popular y que pone como centro, el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la militancia evite actitudes como nepotismo, campañas anticipadas o lujos que son considerados innecesarios.

Desde las 8:30 horas los integrantes del Consejo llegaron al Word Trade Center, para entre otras cosas dar lectura a la carta que la Primera Mandataria envió el pasado 25 de abril en su carácter de militante con licencia donde de acuerdo a la líder de Morena, Luisa María Alcalde se ponen como base cinco ejes.

En conferencia dijo, se evita recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, intervención de poderes fácticos, apoyar intereses ajenos del partido, beneficios particulares a familiares y no rendir cuentas claras y periódicas, un tercer eje señaló, es el respeto e igualdad entre la militancia además se prohíben conducta como denostaciones públicas entre compañeros y tener mecanismos institucionales para resolver controversias y por último dijo, se aplicará ya la reforma sobre el nepotismo.

Luisa María Alcalde mencionó que estos principios se mantendrán en casos de coalición con otros partidos.

“En el caso de coaliciones habrá de respetarse esta regla, si vamos con cualquier coalición necesariamente tendría que respetarse la regla del no nepotismo, incluso en los principios propios lineamientos establece el poder pedir el acompañamiento de aquellas fuerzas políticas que han acompañado históricamente a Morena en el entendido de que todos aceptemos esto como una regla interna, sobre todo porque es lo que el pueblo está pidiendo, a la gente no le gusta que se den los cargos, a la gente no le gusta que haya cacicazgos esa es la razón por la cual se hizo esta propuesta por parte de la Presidenta y es la razón por la cual hemos determinado que se aplique a partir de ya por confluencia pero porque estamos convencidos que el pueblo no está de acuerdo y en nuestro movimiento el pueblo manda”.

Al ser cuestionada sobre posibles diferencias en estados como Querétaro, y después del encuentro de alrededor de dos horas a puerta cerrada, refirió que además de retomar sus principios en Morena, hizo un llamado a la unidad evitando el sectarismo o el exceso de pragmatismo.

“El llamado de hoy no sólo para los compañeros y compañeras de Querétaro si no es para todo el país y es la importancia de la unidad es la derecha, es la oposición la que se frota las manos por vernos divididos, ellos están moralmente derrotados y quisieran que nosotros nos dividiéramos, no es el caso, claro que somos un movimiento enorme, plural y puede haber de repente algunos pensamientos que no se compartan y es normal y no debe de asustarnos, pero también es cierto que nosotros mismos establecimos mecanismos propios para dirimir nuestras diferencias”.

