El territorio mexicano es inviolable, Sheinbaum a Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, el municipio de Texcoco, Estado de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que en una de las llamadas telefónicas que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este le ofreció ayuda militar para combatir el narcotráfico .

Al encabezar en el municipio de Texcoco, Estado de México, la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García sede Texcoco, en ese municipio mexiquense, la mandataria federal sostuvo que el ofrecimiento del mandatario estadounidense fue rechazado porque nuestro territorio es “inviolable”.

Y es que, según el diario estadounidense Wall Street Journal, Trump ha insistido a Sheinbaum que permita participación de soldados de Estados Unidos en combate a cárteles de la droga.

“El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico, les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle y ¿saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende”, señaló enfática la titular del Ejecutivo Federal.

En medio de gritos de ¡Claudia, los maestros del SNTE están contigo! la presidenta de México, agregó que le dijo al presidente Trump que no hacía falta porque le dejó en claro que “se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”.

“Pero le dije algo más en una de las llamadas, continuó la presidenta Sheinbaum Pardo; “le dije México es grandioso y su pueblo es muy valiente. Ese es nuestro país, ese es México.

“Y le dije una cosa más, si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. Y fíjense lo que son las cosas, el día de ayer dio una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país ”, aseguró la Presidenta Sheinbaum.

Ya entrada en gastos y para finalizar su discurso informó que le dejó en claro al mandatario estadounidense que “se puede colaborar, se puede cooperar, colaboración sí, cooperación sí, subordinación no. Siempre defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República. Esa es la grandeza de México. Vamos a continuar con el plan de justicia, no vamos a abandonarlo, ya nos vamos a reunir pronto”, finalizó

Más tarde, la Presidenta partió hacia el municipio de Atenco, Estado de México donde inauguró el Hospital General de Atenco, y tras recordar la represión del Estado hacia esta comunidad con el pretexto del Mercado de las Flores, dijo que el Plan de Justicia para este municipio tiene un especial simbolismo.

Para reforzar lo anterior y atendiendo la petición de Ignacio del Valle del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra , pidió votar a mano alzada para nombrar este hospital como “Francisco Altamirano Núñez” en honor a un luchador social de esta comunidad, en reconocimiento también a todos los que perdieron la vida un 3 de mayo.

En este periplo presidencial por tierras mexiquenses, Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, María Luisa Albores, coordinadora de Alimentación para el Bienestar, entre otros funcionarios y por supuesto de la mandataria anfitriona Delfina Gómez.