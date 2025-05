Diputada de MC considera un error introducir policías encubiertos en el Metro para prevenir “pinchazos”

Luego que los casos de personas “pinchadas” en las estaciones del Metro para robarlas, llegó a 41 denuncias sobre todo de mujeres que relatan haber sido víctimas de piquetes con agujas en dichas instalaciones, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, consideró un error introducir policías encubiertos como lo señaló la Jefa de Gobierno Clara Brugada, pues esa no es la solución.

Es más, señaló que el protocolo de actuación que se tiene en dicho transporte es una medida reactiva que no evita ni previenen estos hechos, pero lo más grave es implementar policías encubiertos, ya que es una violación a los derechos de privacidad y a la no incriminación.

Dijo que en estaciones de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Pumabus, entre otros medios de transporte, se han incrementado las denuncias por este nuevo tipo de delito.

“Es un error que la Jefatura de Gobierno envíe policías encubiertos al Metro para prevenir los pinchazos, esto no va a proteger a las mujeres ni los va a disminuir, por supuesto. Y sí entra en una espiral de fabricación de culpables y por supuesto de violación de los derechos humanos. Lo que estamos defendiendo desde MC es que las autoridades no fabriquen culpables y protejan a las mujeres, y es que las operaciones encubiertas no tienen protocolos de actuación y esto lo que va a generar es que le den carpetazo a este tema y las mujeres van a seguir inseguras de estos pinchazos”.

La legisladora de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados propuso también garantizar las condiciones de movilidad seguras para las mujeres y demás personas usuarias del Metro a través de la mejora de los servicios, pues en las horas pico los trenes y autobuses son insuficientes.

“Esto además podría representar una cadena de delitos. Necesitamos tener la certeza de que nuestra seguridad esté garantizada al viajar en el transporte público , urge que las autoridades mejoren los servicios de movilidad e implementen desde ya el envío de trenes vacíos en las horas pico para evitar tumultos que puedan prevenir pinchazos, no es fácil, pero si tienen que poner manos a la obra, pues es increíble que en la quinta ciudad más grande del mundo, en pleno Siglo XXI no tengamos un protocolo para defender a las mujeres”.

La diputada Laura Ballesteros desde hace tiempo propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para fortalecer la implementación de protocolos, lineamientos y manuales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público masivo.