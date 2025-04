No hay intención de censurar con Ley de Telecomunicaciones, aseguró Sheinbaum

La presidenta, Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá censura con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que propuso al Congreso para evitar la propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras.

Durante la mañanera en Palacio Nacional la Primera Mandataria se fue en contra de los adversarios y críticos del proyecto que han afirmado que el Estado busca controlar los contenidos en internet y medio de comunicación y reiteró que de ser necesario se eliminará el texto que pueda generar malos entendidos.

“Ley censura ahora la ley de telecomunicaciones, bueno se basan en un artículo que ya dije que no es la intención censurar a las plataformas, ni mucho menos, que si se mal entiende ese artículo que se quite que no hay ningún problema… pero siguen, pero es que quieren censurar las plataformas quieren censurar… nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia, esa es nuestra historia, no es la historia de ellos… ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari ellos validaron el fraude de Calderón”.

— Dijo Sheinbaum