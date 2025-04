Minimiza Sheinbaum posibles vínculos de candidatos al PJ con el crimen

Que se presenten pruebas fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las versiones surgidas, sobre todo en redes sociales, sobre los candidatos al Poder Judicial, señalados de haber trabajado en la defensa de integrantes del crimen organizado.

En la mañanera, la Primera Mandataria, minimizó el hecho, pues dijo, de dos mil 682 aspirantes, son 20 los acusados.

“Los casos que se presentan que además no le gustan a nadie si no sencillamente han salido en las redes sociales y en todo caso tendría que investigar si es el .001 de todos los candidatos y candidatas, entonces yo decía bueno si hay un caso donde hay pruebas, pues desde mi punto de vista el Tribunal Electoral, puede actuar, pero estamos hablando y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas en todo caso de que el Tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, que en todo caso el Tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo”.

Si bien dijo, al ser un ejercicio nuevo, la elección puede ser perfectible, pero enfatizó, en caso de confirmarse su relación con la delincuencia organizada, las autoridades correspondientes podrían evitar que lleguen a ser parte del nuevo Poder Judicial.

“Supongamos que fuera cierto es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso antes del primero de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes, pues que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas, pues que aunque se votará por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos, en caso de presentarse suficientes pruebas desde mi perspectiva ¿quién tendría que hacer eso? Pues la última instancia en caso de elecciones que es el Tribunal Electoral la sala superior y siempre es perfectible”.

La Jefa del Ejecutivo Federal acusó que el tema de esos candidatos se utiliza para atacar la Reforma.

“Se está utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal, por qué no se evalúa, ¿cuántos jueces hoy han dado libertad delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada cuando hay pruebas sustantivas de qué deberían de haber estado detenidos? Entonces es lo mejor que puede haber… todo proceso es perfectible, todo, pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes o lo que tenemos hoy todavía”.

La Presidenta de México llamó a la población a revisar la página del Instituto Nacional Electoral para conocer los perfiles de las y los aspirantes a un cargo del Poder Judicial, ya que concluyó que serán las y los mexicanos quienes tengan la última palabra con su voto.