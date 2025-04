Más allá de quien sea el próximo Papa, hay procesos estructurales que afectan al mundo: Roberto Blancarte

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista especializado en religión, Roberto Blancarte, informó que más allá de quien sea el próximo Papa, hay procesos estructurales profundos que afectan al mundo, hay un proceso de desafiliación, “no es que gente deje de ser creyente, simplemente ya se siente menos afiliada a una religión o una iglesia”, en México en términos generales el 77 por ciento son católicos, lo cual indica que va decreciendo, pero sigue siendo importante.

Blancarte señaló que hay varios candidatos fuertes para ser Papa, lo que hay que examinar es en que piensan los cardenales en este momento al respecto de todo lo que atraviesa el mundo, “es un momento complicado” tanto para la Iglesia, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, como se está reordenándose internacionalmente “todo eso tienen que enfrentar”.

El analista y experto en religión dijo que no necesariamente se va a seguir la línea ideológica del Papa Francisco, “eso no siempre va a suceder”, siempre se menciona al secretario de Estado, las sedes cardenalistas italianas más importantes de Milán, Venecia, Bolonia, hay gente de la burocracia vaticana y de las grandes cedes arzobispales.

Al ser cuestionado sobre si el Papa Francisco en algunos sectores de la Iglesia no era tan querido mencionó que “no lo quisieron por muchas razones, entre esas les parecía que jugaba con la doctrina… hizo iniciativas muy tímidas, pero no se atrevió a empujarlas al catecismo doctrinal y siguen igual, dijo cosas, pero no cambio nada”, concluyó Blancarte.

