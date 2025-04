El Papa Francisco y su relación con la comunidad LGBTIQ+: “Quién soy yo para juzgar de quien se enamora uno”

El Papa Francisco será recordado por la forma y el fondo con que condujo la Iglesia Católica. Su pontificado no solo fue reformista, sino que revalorizó la práctica pastoral. Para él, nada era más importante que el ejercicio de aprender a escuchar. Esa era la clave de su enfoque humanista. Guiar antes que castigar, tal como lo dicta su formación jesuita.

A diferencia de sus antecesores, fundamentalistas de cepa en defensa de la doctrina y la tradición, motivados por la idea de una Iglesia pura, firme ante el pecado y el error, en guerra declarada contra el mundo moderno, Francisco optó por el acompañamiento: escuchar, no juzgar, entender antes que decidir.

En ese contexto, su gestión plantó cara a una serie de temas controvertidos que de por sí ya empezaban a incomodar a los círculos más recalcitrantes del catolicismo, los derechos de la comunidad LGBTQ+ sería uno de ellos.

Su estilo austero y sencillo le permitió tener un acercamiento acaso político. Entró en el tema meticulosamente, intentando no salir demasiado raspado. Pero tampoco cuidó quedar bien en ambos bandos. Bien se dice que uno no puede pactar con Dios y con el demonio al mismo tiempo. Efectivamente, su enfoque pastoral logró sacarlo adelante con declaraciones que rayaban en la ambigüedad y que sin embargo resultaron políticamente correctas.

DISCURSO Y POSTURA DEL PAPA FRANCISCO FRENTE A LA COMUNIDAD LGBTQ+

El Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, procuró en la medida de lo posible hacer la diferencia entre el Vaticano y la comunidad LGBTQ+. Su legado será recordado por sendos gestos de apertura, aunque eso significara crear tensiones al interior de la clase más purista de la Iglesia Católica. Frente al tema, antes de asumir una postura doctrinal optó por la pastoral. Para este Papa la prioridad siempre fue la persona al centro del camino para que pudiera avanzar espiritualmente, no así la inmovilidad de una ley que hasta antes de Él había sido rigurosamente respetada; su ejercicio papal fue el de escuchar antes de juzgar, sanar antes de purificar.

En 2013, poco después de asumir el papado, pronunció una frase que marcaría un giro en el discurso de la Iglesia: “¿Quién soy yo para juzgar de quién se enamora uno?”. Con estas palabras, refiriéndose a las personas homosexuales que “buscan a Dios con sinceridad”, el Papa adoptó una postura más abierta e incluyente que la de sus antecesores.

Algunos años más tarde, en 2020, expresó su apoyo a la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En ese momento afirmó que los homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia, y que la ley del hombre está obligada a protegerles.

ACERCAMIENTOS Y ACCIONES DEL PAPA FRANCISCO CON LA COMUNIDAD LGBTQ+

A través de la declaración Fiducia supplicans, publicada en 2023 bajo el pontificado de Francisco, el Vaticano permite la bendición a parejas en situaciones irregulares, eso incluye a las personas del mismo sexo que han decidido unir sus vidas en matrimonio legal. Al respecto, el Papa declaró que “no se bendice la unión, sino a las personas que juntas la han solicitado”.

También surgieron críticas. El sector más conservador se volcó en contra del Papa Francisco. En respuesta a las acusaciones, calificó a sus opositores de “hipócritas” por juzgar una bendición dirigida a personas homosexuales al tiempo de tolerar muchas otras “prácticas cuestionables dentro de la Iglesia”.

LÍMITES Y MATICES: RESPETO AL SACRAMENTO MATRIMONIAL ANTE TODO

Si bien el Papa Francisco mostró apertura y escuchó las demandas y necesidades de aquellos que no seguían, y por qué no decirlo, cabían dentro de los principios católicos romanos, y aún cuando mostró disposición para reconocer a las parejas del mismo sexo, también mantuvo una postura tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Admitió que estas uniones no pueden equipararse al sacramento matrimonial.

ENFOQUE, ESTILO Y LEGADO

El enfoque y estilo que caracterizaron el pontificado de Francisco fue de corte pastoral, abierto y misericordioso. Su objetivo fue simple: acompañar, escuchar y acoger a las personas sin reparar en su situación y contexto; buscar sanar sus heridas y entender sus contradicciones.

Este enfoque reconoce la complejidad de la vida misma. No todo es blanco y negro. Busca integrar a todas las personas, incluso aquellas que no encajan en el estándar doctrinal católico. Como figura a seguir al centro de todo se encuentra Jesús; no tanto como el hijo de un Dios todopoderoso, sino como un pastor de la humanidad.