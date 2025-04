“Hay mucha hipocresía” responde Sheinbaum a Anaya sobre personas desaparecidas

Molesta respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a los señalamientos del líder del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Ricardo Anaya, sobre la ley en materia de desaparición de personas que será discutido en el Congreso.

Durante la “mañanera” en Palacio Nacional, la primera mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones que el legislador habría hecho, acusando al gobierno federal, de querer desaparecer a los ya desaparecidos.

“No sé si valga la pena la verdad… hay mucha hipocresía la verdad en los prianistas y particularmente en este personaje, hay un compromiso, cómo se atreven si esta crisis, bueno no le llamemos crisis, esta situación de inseguridad inicia de la guerra contra el narco ¿por qué no hablan de García Luna, por qué se niegan a hablar de García Luna, por qué no explican cómo lo apoyaron, por qué no explican la guerra contra el narco?”

Sheinbaum Pardo recordó que la ley se mantiene en pausa hasta que concluyan los diálogos entre los grupos de padres y madres buscadoras y la Secretaría de Gobernación , en tanto aseguró que su administración, trabaja en recabar las cifras de víctimas.

“Las leyes que enviamos que hoy están a revisión de los colectivos de familiares de desaparecidos, tienen el objetivo de prevenir y atender el problema de los desaparecidos en el país y de definir claramente… que lo hemos dicho varias veces… el registro de desaparecidos tiene su problemática por cómo está establecido en la ley, ya lo vamos a presentar aquí porque lo hemos estado trabajando mucho…

- ¿ Y ya hay cifras de desaparecidos, ya tienen cifras?

-Sí y ya lo vamos a presentar”.

También los propios colectivos han criticado al gobierno federal en distintas ocasiones. El pasado 7 de abril desde la Cámara Alta, Cecilia Flores, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó al gobierno de querer hacer una ley para desaparecer por completo a los desaparecidos por lo que exigió a los legisladores, les permitan a los grupos afectados, dar sus propuestas para el proyecto.