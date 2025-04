Políticos no tienen noción de la realidad sobre los desaparecidos: Jorge Verástegui González

“Se resume en una actuación vergonzosa la que vemos del Senado, parecería una reacción de un grupo porril de un partido político más que un órgano del Estado como debería ser la cámara de senadores, da cuenta que los políticos del oficialismo como siempre ha sido en la historia de México que lo que les importante es cuidar la imagen, no les importa la problemática, mucho menos tienen conexión con las víctimas, vemos disoción de la realidad, de lo imaginario que están viviendo los políticos”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, el defensor de los derechos humanos, Jorge Verástegui González señaló que hay que contextualizar a las personas sobre la desaparición forzada en México, la petición sobre desaparecidos la han hecho desde 2015, los políticos no tienen noción de la realidad, de lo que dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por eso “vamos a llenarlos de información” y dio a conocer que convocaron a mañana a las 10 de la mañana afuera del Senado de la Republica a una acción de clausura por lo que está ocurriendo, “vamos a hacer una acción simbólica... para que vean la realidad que se niegan a ver”.

Verástegui González puntualizó que institucionalmente tienen que responder de manera diferente, la situación debería alertarnos porque no es normal tanta negación, aseguran que no hay casos de desaparición forzada, pero hay impunidad, muchas familias están indignadas de ver su respuesta, “120 mil familias somos testimonio claro que en México hay desapariciones forzadas pero sobre todo impunidad casi absoluta, se quedan los casos en los ministerios públicos y no logran pasar ni si quiera a un juez”.

Con más de 120 mil personas desaparecidas en México el @senadomexicano negó la crisis de desaparición forzada y solicitó sanción contra Olivier Frouville, @ONUDHmexico.#AlAire 🎙️ @JorgeVerastegui, defensor de los DD. HH..



El defensor de derechos humanos relató que su hermano de Antonio Verástegui González y su tío Antonio de Jesús Verástegui Escobedo fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila a manos de la Policía Municipal y Los Zetas en coalición con la mafia de la Policía del Estado de Coahuila como muchos otros donde se observa la convivencia del crimen organizado con las autoridades.

Sobre las reuniones de los colectivos con Gobernación dijo que después del cuestionamiento hay falta de dialogo, habilitaron un correo electrónico para que puedan organizar conversaciones “pero no queda claro de que trata la metodología, como va a recabar nuestras propuestas y comentarios”.

