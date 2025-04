1 DE MAYO: MEGAMARCHA Y CALLES CERRADAS, EL CONSENSO ENTRE SINDICATO Y GOBIERNO SIGUE SIN APARECER

El próximo jueves 1 de mayo tendrá lugar una nueva megamarcha en la Ciudad de México. Convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE). Ese día también se conmemora el Día del Trabajo y el sindicato se lanza, otra vez, con demandas hacia el gobierno federal. La movilización iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá, como siempre, en el Zócalo Capitalino.

Se espera que la concentración de más de 3 mil personas se congregue en el Ángel cerca de las 9:00 horas del jueves 1 de mayo. Además de los trabajadores de la CNTE, otras organizaciones inconformes también marcharán rumbo al Zócalo. Se proyectan afectaciones viales en el centro de la ciudad, y se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas.

RUTA ESTIMADA DE LA MARCHA, BUSCAR VÍAS ALTERNAS

La ruta específica de la megamarcha del próximo 1 de mayo no ha sido confirmada. Pero puede anticiparse que será la misma del pasado 5 de marzo:

Ángel de la Independencia

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Monte de Piedad

Plaza de la Constitución (Zócalo)

ORIGEN Y CONTEXTO: LA RAÍZ DE LA INCONFORMIDAD MAGISTERIAL

Lo que hoy llamamos “megamarcha” no es casualidad, es el resultado de años de desgaste y omisión. No de un solo gobierno, sino del fracaso del Estado como mediador entre el sindicato y los trabajadores. Desde la reforma del ISSSTE en 2007, que fragmentó la seguridad social de miles de maestros, hasta las recientes propuestas que muchos califican como un “sistema de retiro privatizado”, la CNTE ha hecho de las calles su mecanismo más efectivo de presión.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sheinbaum a maestros: No se puede comprometer más recursos

El fondo de su reclamo apunta a un sistema que ha dejado pendientes históricos en materia laboral y de seguridad social. Recientemente, han anunciado la posibilidad de una huelga indefinida si no se alcanzan acuerdos concretos. La megamarcha es parte de esa estrategia de presión.

MOTIVOS DE LA MARCHA: DEL DESACUERDO A LA MOVILIZACIÓN

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE DE 2007. Los maestros aseguran que esta ley convirtió las pensiones en negocio para las AFORES, desmantelando el sistema solidario que garantizaba seguridad para la vejez.

También piden la cancelación de la iniciativa de la reforma a la Ley ISSSTE de 2025, así como la eliminación de las reformas a la educación que implementaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, aseguran que ambas atentan en contra de sus derechos laborales.

MAESTROS DEL CNTE / NurPhoto Ampliar

¿POR QUÉ NO SE RESUELVEN LAS DEMANDAS DEL CNTE?

Las demandas de la CNTE no han podido resolverse por una combinación de factores tanto de intereses políticos, como económicos y de organización. Por un lado, el gobierno ha dado prioridad a otras reformas y no ha mostrado disposición total para ceder ante las exigencias del magisterio. Cambiar el sistema actual, sobre todo en temas como las pensiones, tendría un alto costo económico que el Estado no está dispuesto a asumir.

Tampoco han logrado ponerse de acuerdo. No hay consenso real entre gobierno y sindicato. Aunque se han instalado mesas de diálogo, los avances han sido mínimos desde el punto de vista del sindicato, lo que ha mantenido viva la ruta de protestas, paros y movilizaciones.

Otro obstáculo importante es la fragmentación sindical. La existencia de distintos grupos magisteriales con objetivos y estrategias diversas ha complicado la relación con las autoridades. Esta división ha debilitado la comunicación y dificultado la construcción de consensos duraderos.

1 DE MAYO DÍA DEL TRABAJO Y LA LUCHA POR LOS DERECHOS LABORALES

Todo empezó con una protesta en Chicago en 1886. Los trabajadores exigieron mejores condiciones. Entre las demandas, pedían una jornada justa de 8 horas laborales. Hubo represión y mártires a quienes se les recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

Gracias a ese movimiento, hoy existen derechos laborales como el horario justo, el salario mínimo, o los días de descanso.

En México el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio. Aunque no es un día festivo, como el Día de la Independencia o el Día de Muertos, si es de conmemoración. Sindicatos como la CNTE realizan marchas para exigir mejores condiciones o protestar por leyes que consideran injustas.