No hay acuerdo entre SEP y empresas… Sheinbaum defiende a Mario Delgado

Defendió la presidenta Claudia Sheinbaum al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ante las críticas que recibió por una reunión que sostuvo con representantes de 27 empresas del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, como Coca-Cola y Bimbo.

Luego que el propio exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell señaló que el hacer partícipes a empresarios en la estrategia para erradicar la comida chatarra de las escuelas es “como dejar al lobo cuidar el rebaño”, la Primera Mandataria aclaró que dicho acercamiento fue para aclarar a las empresas el contenido del proyecto “Vida Saludable”.

“Le han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes de qué… cómo es posible si está promoviendo vida saludable se reúna con la Coca-Cola y con… no hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver componer en riesgo en la vida de la gente, ni menos de las vías y los niños. El programa de Vida Saludable tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las maestras y maestros… a él lo convocan esta reunión él va y sencillamente explica en qué consiste el programa, pero no es que se haya firmado a cambio de algo que nada”.

La jefa del Ejecutivo Federal afirmó que no habrá cambios en la estrategia y enfatizó que no se negoció tampoco el retiro de etiquetado que hasta la fecha se mantiene en los productos que tienen excesos como de calorías, sodio o grasas.