México debe tener mejor regulación en medios y no transmitir spots, estigmatizan al migrante: Rafael Fernández de Castro

“Yo creo que es parte de toda una campaña de Trump y su administración por difundir miedo a migrantes, mandar el mensaje de que aquí no los vamos a tolerar, tolerancia cero. Acusar a migrantes de violadores y criminales es terrible, es trumpismo en su pura destinación, hay un Trump un poco desesperado porque no ha podido deportar como el dijo a un millón de personas en los primeros meses, está lejos de eso, lo que sí ha logrado es que no llegue prácticamente nadie a la frontera”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, Rafael Fernández de Castro, habló sobre los spots de la campaña lanzada por el gobierno de Estados Unidos para persuadir el ingreso a su territorio y dijo que ahora que Donald Trump tiene tantos problemas regresa al tema migratorio porque lo apoyan sus seguidores “se siente seguro” y gana en los medios de comunicación, pero ”lo que dice de los migrantes que son criminales esta exagerando”.

Fernández de Castro señaló que Donald Trump tiene un “trauma fuerte” porque durante la administración de Joe Biden entraron cinco millones de personas a Estados Unidos por la frontera mexicana, “él siempre dice se colaron gente mala y la vamos a deportar”, pero ha funcionado; como no están dando asilo tratan de entrar por diferentes maneras muy peligrosas, la patrulla fronteriza no está deteniendo, casi no hay “coyotes” y los que hay tienen un precio muy elevando.

INTERNACIONAL | “Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense”, advierte @KristiNoem en TV mexicanahttps://t.co/VUKXYCKREx — W Radio México (@WRADIOMexico) April 21, 2025

“Le sale bien y lo que hace en el anuncio es una gran exageración, es decirle a la gente no vengas y la gente no está yendo”.

El director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego puntualizó que debería de haber una mejor regulación por parte de los medios de información en México porque estigmatizan al migrante como violador o criminal y no debería ser transmitido, “que no se cuelen intereses extranjeros” que violan los derechos humanos.

