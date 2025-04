No puedo pedir otra cosa que un pedacito de mi hijo: Gustavo Hernández

“Ayúdenos a tener, aunque sea un huesito de mi hijo”, fue la súplica del señor Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández, de 33 años, quien el próximo 14 de mayo cumplirá un año de desaparecido en Monterrey, a donde fue llamado para trabajar en un taxi.

En el espacio de “Así las Cosas” con Verónica Méndez y Luis Ávila, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el padre buscador del colectivo “10 de marzo” de Tamaulipas, refirió “No sé cómo describir la tristeza de mis hermanos buscadores… no somos fantasmas, como lo dijo el señor Noroña -no es una buena persona-, no tuvo por qué ofendernos y dudar que esos 400 zapatitos eran de algún hijo de nosotros”.

Aseguro que, durante la reunión sostenida con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pudo externar su pesar y afirmó que le pidió “aunque fuera un huesito -de su hijo-, qué más podemos desear nosotros como padres, en un duelo nacional que estamos viviendo, no hay día que no suceda algo similar”.

Reconoció como positiva la reunión afirmando “ahora si no escucharon” , pues recordó que durante el último informe del expresidente López Obrador, pasaron días apostados en la plancha del Zócalo esperando.