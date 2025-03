No habrá verdades históricas, a medias o falsedades en caso Teuchitlán: Sheinbaum

Hay compromiso de brindar certeza y verdad en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, después del hallazgo del llamado “campo de exterminio” en dicha zona de Guadalajara, Jalisco y tras la manifestación de familiares de víctimas de desaparecidos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la mañanera, aseguró que tras recibir información de lo denunciado por el grupo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, el gabinete de Seguridad solicitó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para tener una investigación profunda con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda cuyos expertos dijo, continúan en el lugar.

<i>“Estamos comprometidos a brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarece los hechos mediante la información que se obtenga de evidencia científica y se persiga a los responsables, no habrá impunidad, nunca ocultaremos nada, la verdad debe prevalecer siempre, en mi gobierno no habrá construcción obscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades, siempre estaremos con la verdad y con la justicia”. </i> — Afirmó la mandataria.

Señaló que se da seguimiento puntual a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos, refirió que se investigará el grado de responsabilidad de la Guardia Nacional, ya que fueron elementos de ese agrupamiento los que allanaron el terreno entre un tiroteo en septiembre de 2024.

“La información la va a dar el Fiscal de hasta dónde llegó la participación de la Guardia y después quién resguardó el predio, nosotros no vamos a… si es necesario investigar, se investiga, pero primero, pues hay que saber qué pasó y cuál fue la actuación de la Guardia”.

También aseveró que no habrá protección a ningún involucrado en el caso, incluso al exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; sin embargo, pidió esperar que avancen las investigaciones.

“Esto hay que separarlo de un tema político, o politiquero, de estar acusando antes de tener la información, entonces si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse si no tiene nada que ver, pues no tendrá que presentarse, pero eso lo debe determinar la Fiscalía, en nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otra que tampoco va a cubrir a nadie y lo ha dicho el Fiscal y las fiscalías estatales, pero tiene que haber deslinde de responsabilidades”.

¿Cómo resolverá Sheinbaum las desapariciones?

Antes de ser cuestionada sobre el tema de las desapariciones, Sheinbaum Pardo anunció el envío de un decreto y un paquete de iniciativas a fin de atender las desapariciones.

“Uno: el día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. Dos: el próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión la primera; una reforma la ley general de población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas, que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que facilita la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”.

Señaló que se prevé la reforma a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para: crear la Base Nacional Única de Información Forense; la Plataforma Nacional de Identificación Humana; fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN. Otro punto destacó, es que ya no será necesario esperar 72 horas para generar una alerta de búsqueda y serán inmediatas, aunado a que el delito de desaparición será equiparado a las penas y protocolos de investigación del secuestro.

“Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato, carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República. Cuatro: equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía Federal”.

Otras de las medidas serán la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que para separar este tema de lo político, será este martes cuando hable de la campaña que, enfatizó, mantienen los opositores.

“Mañana vamos a hablar de la campaña de oposición en contra de nuestro movimiento, que como buenos carroñeros, bastante hipócritas, se suben a estas o construyen estas campañas compran Bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente según ellos, porque en realidad se quedan nada más prácticamente en la red X, que es un porcentaje de este tamaño, viven de eso, pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas”.

En tanto, refirió que el miércoles, durante la sección detector de mentiras, se darán más detalles en cuanto al número de cuentas falsas y el dinero que se está invirtiendo para posicionar los #narcopresidenta #narcopresidente, entre otros.