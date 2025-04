Así reaccionó LeBron James a su muñeco de Ken del universo Barbie | VIDEO

A través de redes sociales, la marca Barbie, propiedad de Mattel, anunció una nueva colaboración con el basquetbolista LeBron James, quien tendrá su propia figura tipo Ken. Con este lanzamiento, el jugador de los Los Angeles Lakers de 40 años, se convierte en el primer atleta en tener una versión oficial del muñeco.

View this post on Instagram

La figura de la estrella de la NBA resalta por su altura, ya que es 2.5 centímetros más alta que un muñeco Ken tradicional, en referencia a la estatura real del jugador. Además, viste ropa deportiva, con tenis Nike, gafas de sol, gorra y un conjunto inspirado en sus raíces en Ohio.

En un comunicado, LeBron expresó:

De niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación. Como adulto, ahora entiendo lo importante que es para los jóvenes tener figuras a las que admirar.

— LeBron James