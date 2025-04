Morena no alcanza mayoría calificada para nombrar magistrados

Por vez primera en la actual legislatura, la banca de Morena a pensar de contar con ella no alcanzó la mayoría calificada para nombrar a 56 magistrados electorales locales en 29 entidades del país.

De un quórum de 112 senadores, votaron por cédula 72 a favor, 38 en contra y dos abstenciones.

Al oficialismo le hicieron falta 3 votos para completar la mayoría calificada requerida.

❎ Con 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, no se alcanza la mayoría constitucional.



No se aprueba la propuesta de nombramientos de personas magistradas electorales locales, se comunicará a la Junta de Coordinación Política para que envíe una nueva propuesta. — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2025

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, declaró que este miércoles se pondrá a consideración del pleno un nuevo acuerdo.

Gerardo Fernández Noroña FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

“Faltaron tres votos, faltaron tres votos, se requerían 75, fueron 72, en cualquier Congreso así estas cosas pasan, no. Y creo que es una reflexión importante para nuestro movimiento, porque de repente se subestima lo difícil que es construir la mayoría calificada, se subestima quienes han aportado, se piensa que las cosas están hechas y más, y como se ve no es así”, dijo.

Se le cuestionó también:

“⁃¿Jalón de orejas habrá?

⁃No, porque el voto es secreto. Hubo compañeros que no estuvieron, varios que debería estar hoy aquí, no estuvieron, hubo faltas, hubo inasistencias. Me estaban comentando que hubo dos boletas en blanco”.

Durante las discusiones del dictamen los senadores de Morena por Guanajuato Malú Mícher y Ricardo Sheffield dejaron ver sus diferencias.

