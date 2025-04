Rechaza Sheinbaum dichos de ONU sobre Teuchitlán… “hay mucho desconocimiento”

El gobierno de México explicará el fenómeno que se vive en materia de desapariciones al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al manifestar su desacuerdo con la declaración del organismo que informó del inicio de un procedimiento en contra del Estado mexicano por la sospecha que las desapariciones forzadas podrían estar ocurriendo de forma sistemática o generalizada.

Durante la mañanera la Primera Mandataria fue cuestionada sobre si asumirá las medidas cautelares dictadas por el Comité para México, enfocándose en la protección de restos y objetos personales, así como en asegurar el acceso a la información y participación de los familiares de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, visiblemente molesta, recordó que ya se emitió una carta diplomática a la ONU.

“Primero rechazamos… porque en México no hay desaparición forzada del Estado, toda la vida luchamos contra eso, eso no existen en México… hay un fenómeno desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”.

Enfatizó que, en el caso de Teuchitlán, se solicitó a la Fiscalía General de la República que en todo momento se dé a conocer la verdad de las investigaciones que se vayan realizando y destacó, por ahora hay 18 detenciones.

El fiscal Alejandro Gertz Manero mencionó que a 15 días de tener bajo su resguardo, el inmueble se ha logrado determinar que era un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación por parte del crimen organizado.

“Primer lugar tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada, al jefe de esa unidad el gabinete de seguridad lo detuvo aquí en la ciudad de México y con base en esa información y con la información de dos personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación… creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana, y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes para poderles darnos solamente la información si no la documentación al respecto”.

Comentó que se mandó a realizar análisis sobre tierra y materiales de construcción de todo el rancho, sin embargo, dijo, aún no hay señal que existían prácticas de cremación. Y refirió que, al no ser suficiente en el caso de los restos humanos, se pidió análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México, para ratificarlo, después de esto, dijo, se abrirá el rancho a los colectivos de personas desaparecidas.

“Mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional para que se establezca con toda precisión la antigüedad de esos restos, si existe alguna vinculación con alguna de las personas que están interesadas en la búsqueda de personas… una vez que terminemos todo este proceso pericial vamos a abrir ese campo para que todos los colectivos puedan trabajar ahí y no solamente lo abriremos, sino que vamos a dar todas las facilidades para trabajar en ellos y todos estos restos van a estar a disposición pública para que se ratifique la decisión pericial que nosotros tomemos”.

Y aunque refirió que señaló a la UNAM la necesidad que se entregue pronto, aclaró que no existe un tiempo definido para ello. Respecto a la reunión con colectivos de Guerreros Buscadores de Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que ya platicó con el personal de la dependencia para advertir que quien no brinde una atención adecuada de familiares de víctimas, podrían ser removidos de sus cargos.

“Es de una llamada de atención fundamentalmente para los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación que tienen que hacer ese trabajo y lo tienen que hacer con diligencia, con interés y sobre todo, pues mostrando atención a las a los planteamientos, quejas e intervenciones que estaban ateniendo, ahí ese es el origen entonces yo les llamé la atención a los compañeros no me dijeron quién o quiénes y les dije que el que no hiciera bien su trabajo que no tuviera ganas de prestar un buen servicio a las víctimas a los familiares de víctimas, pues que deberían de pensar en ir”.

Aseveró que existe compromiso para mantener reuniones con todos los colectivos de padres y madres de personas desaparecidas, aunque aclaró que por ahora solo se organizarán previa solicitud al correo uniddh@segob.gon.mx.