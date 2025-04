En México no… tampoco creemos que vaya a ocurrir: Sheinbaum sobre drones de EE. UU.

Reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum su postura en contra de cualquier intervención extranjera, específicamente ante la propuesta de drones de la administración de Donald Trump para atacar a los cárteles de drogas en nuestro país.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria, aseguró que tal acción no resolvería los problemas de seguridad y enfatizó la importancia de la colaboración en lugar de la subordinación.

“No es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones… que tienen que ver con inteligencia investigación coordinación y cero impunidad, pero por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones y tampoco creemos que vayan a ocurrir, porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas entonces no, no, eso no en México no eso no”.

Mencionó que no hay nuevas autorizaciones para la entrada de personal militar del país vecino y explicó que se sigue estableciendo en conjunto para ejercicios de capacitación. Sheinbaum Pardo reiteró que continúan las pláticas con Estados Unidos también en referencia a lo económico y negó que, por el momento, haya algún tipo de riesgo en la economía de México ante las caídas en los mercados de todo el mundo por el anuncio de aranceles de su homólogo Donald Trump.

“No, no, no nos ponen riesgo por la fortaleza y la economía mexicana ahora obviamente, pues nosotros somos un país repito, pues vinculado con el mundo entero y particularmente con la economía de los Estados Unidos entonces, pues es obviamente tiene sus efectos, pero hasta ahora con todo que hay una disminución hay una depreciación digamos muy ligera del peso, pues se ha mantenido de manera muy importante, muy importante entonces eso habla de la solidez de nuestra economía”.

Y dijo que el incremento de recaudación y creación de empleos en el mes de marzo es señal de esa fortaleza económica, señaló que se sigue en búsqueda de diversificación del comercio mexicano, pero concentrándose en la producción de lo que se consume, como los vehículos compactos.

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Federal, mencionó que ha tenido pláticas con los representantes de las principales empresas automotrices, que, dijo, no le han expresado intención de retirarse de México.

“Se estableció que en el caso del vehículo completo tendría 25% de arancel… lo que se exporta y se le reduciría la parte de contenido estadounidense en el caso de las autopartes tienen ahora 0% de arancel hasta que el departamento de Comercio no defina si hay algún porcentaje que se va a disminuir de acuerdo con el contenido estadounidense… personalmente he hablado con muchos de los CEO, la mayoría de ellos nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada y que tiene que asentarse la situación”.

Señaló que uno de los planteamientos que hará este miércoles en la CELAC será que los países de América Latina y el Caribe tengan mayores pláticas para una integración comercial y que exista ayuda entre las naciones de dichas regiones.