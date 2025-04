Encabeza Sheinbaum Clase Nacional de Box… “Es un mensaje que México elige ser libre”

Como un mensaje para construir la paz y contra las adicciones, calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la Clase Nacional de Box, realizada este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y que fue replicada en distintas plazas del país.

En medio de ciudadanos que vistieron playeras en tono verde, blanco o rojo, la Primera Mandataria aseguró que con esta clase se deja claro que México decide ser un país libre, independiente y soberano.

“Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo, en México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano, las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás, las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones, el pueblo de México dice, no al racismo, no al clasismo, no al machismo, el pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor”.

En presencia del Consejo Mundial de Box, comentó que esta es una muestra que el deporte hace a las personas más libres, más sanas y felices y que cuando hay una organización, nada es imposible.

“Muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso, México es maravilloso, como México no hay dos, las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país, la Clase Nacional de Boxeo dice a un solo grito, viva México”.

Tras un calentamiento, las y los campeones de este deporte, Julio César Chávez, Óscar de la Olla, Irma García y Roberto Manos de Piedra Durán, pusieron algunos ejercicios para que fueran repetidos por los presentes, mientras también los seguían algunos funcionarios como Mario Delgado, secretario de Educación y la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada que insistió que la clase nacional del box, permitió levantar a la capital del país.

“Arranca la Ciudad de México, tercera vez llenamos este Zócalo tricolor a favor de la paz, a favor del deporte y haciendo un nocaut a la violencia, aquí la Ciudad de México se levanta con mucha alegría igual que todas las plazas de nuestro país y aquí con todos los grandes, los mejores boxeadores de México y el mundo arrancamos esta gran clase de box”.

Y a grito de “Ciudad de México, la más deportiva”, también animaron y enseñaron los mejores golpes, Carlos Zárate, Lourdes Joana Juárez Trejo, Jessica Neri Plata Noriega, Rubén Puas Olivarez, Marco Antonio Barrera y Rey Vargas.