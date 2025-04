México no sería lo que es sin sus pueblos originarios: Claudia Sheinbaum

Al encabezar la presentación del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha Asamblea Regional en Paracho, Michoacán y con la presencia de 158 autoridades tradicionales y agrarias de 51 comunidades, representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que hace 42 años cuando era estudiante de física llegó por primera vez a esa comunidad y donde dijo, aprendió junto con sus compañeros de la facultad a sembrar maíz, a barbechar la tierra y a hacer estufas de leña.

La presidenta de México enfatizó que nuestro país no sería lo que es sin sus pueblos originarios y en particular dijo, “yo no sería quien soy sino es por el pueblo purépecha”.

“Que México no sería lo que es sin sus pueblos originarios, que la fuerza de nuestro país, la fuerza de México viene del México profundo, del México de los pueblos indígenas. Aprendimos también de la fecunda historia de México, aprendimos que por aquí pasó la independencia, la primera transformación, la reforma, aprendimos del amor del pueblo michoacano al Tata Lázaro, a Lázaro Cárdenas, aprendimos muchísimo. De hecho, en mi caso no sería lo que soy si no fuera gracias al pueblo purépecha y lo que aprendí en estas tierras”, sentenció Sheinbaum pardo.

Luego de una ceremonia ritual donde se le otorgó el bastón de mando por parte de mujeres purépechas, la titular del Ejecutivo Federal explicó en que consiste este Plan de Justicia del Pueblo Purépecha.

“¿Qué significa un plan de justicia? Significa darle al pueblo purépecha lo que durante muchísimos años se les arrebató. Y significa también justicia social, que es esencia de lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Justicia ambiental, justicia, hacer justicia junto con ustedes. Por eso el plan de justicia significa atender educación a todos los niveles, a todos los municipios de los pueblos purépechas. Por supuesto que es a todos los pueblos de Michoacán, pero por razones históricas pues estamos empezando aquí en el pueblo purépecha. Es la manera que tengo de agradecer lo que me dieron. Así que iniciamos aquí el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha”, sentenció Sheinbaum Pardo.

Antes y a su llegada a este municipio de “pura cepa guitarrera” los artesanos que elaboran este instrumento musical recalcaron que debido a la comercialización de guitarras de origen chino, no tienen ventas de las guitarras que realizan, por lo que le pidieron: promover la Guitarra de Paracho para escuelas en todos los estados de la república; más aranceles a la guitarra china y evitar el contrabando, a lo que en su discurso Sheinbaum les contestó que esto también forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.

“Significa recuperar las guitarras de Paracho, darles la fuerza que requieren”, sentención Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, aclaró que este plan no se realizará de un día para otro, y será coordinado tanto por autoridades de este municipio como por autoridades federales tales como las Secretarías del Bienestar y de Energía.

La asamblea acordó iniciar el proceso de construcción y puesta en marcha del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, que busca promover el bienestar común, el ejercicio de derechos colectivos y el fortalecimiento de la autonomía del pueblo Purépecha. Uno de los programas que fueron anunciados fue el de estufas ecológicas, porque elimina el humo dentro de las viviendas y protege los bosques.

De igual forma se acordó que la próxima reunión regional del Plan de Justicia se realizará el 26 de abril del año en curso en la comunidad de Cheranástico, las asambleas siguientes podrán realizarse de manera rotativa en las comunidades de San Isidro, Quinceo, Tzintzuntzan, Nurío, Ihuatzio y Naranja de Tapia, asegurando que se cubran las cuatro regiones en las que habita el pueblo purépecha.

De ahí la titular del Ejecutivo Federal partió hacia el municipio de Zinapécuaro para presidir el evento “Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria”, en el terreno ferial de esta localidad.

Plan de Justicia para el Pueblo P'urhépecha. Paracho, Michoacán https://t.co/hfYjaRdY4i — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 5, 2025

