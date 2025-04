Si prevalecen aranceles México tiene que tomar medidas, regresar al plan original: Jorge Suárez-Vélez

“Creo que todos esperamos que esto no sea algo permanente y que sea de magnitud la rección de mercados y economías locales demostrando una secuela negativa que lleve a que esto se corrija. Por ahora el daño es enorme y el cambio es histórico y es preocupante”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en temas económicos, Jorge Suárez-Vélez, dijo que si prevalecen los aranceles, México tiene que tomar medidas, están tratando de dar espacio para negociar pero no podemos quedarnos así permanentemente, si Estados Unidos no da muestra de que está dispuesto a revertirlos se tiene que regresar al plan original de implementar aranceles de manera estratégica para “incrementar el dolor político”, lo que hace Donald Trump a nivel global es promover la corrupción y las negociaciones oscuras.

Suárez-Vélez señaló que ante el anunció de Trump de ayer México quedó “marginalentente mejor”, porque ya tiene afectaciones por los aranceles a exportaciones de automóviles y algunos productos, aún nos afecta, ahora hay que esperar como va a reaccionar la mayor parte del mundo y donde “encaja México”.

“Lo que podríamos ver es una caída, que se detone un guerra comercial real, donde tú me pusiste arancel ahora yo te pongo otro, tú me pusiste el que yo te puse ahora yo te pongo otro más, todo eso puede ir incrementando impuesto de consumo, es importante ver tarifas y aranceles que son el mejor vehículo para proteger a productores ineficientes, son el mejor vehículo para evitar competencia, si no hay competencia no hay innovación eso podría tener enormes efectos negativos para la economía de todo el mundo”.

El experto en temas económicos informó que está claro que el crecimiento a nivel global será fuertemente afectado, se tendrá un estancamiento, podría ser el inicio de una guerra comercial donde nadie gana y todos pierden; a nivel local se registra el incremento en el impuesto sobre el consumo lo cual será negativo para el poder adquisitivo de la gente, se verá reflejado en los mercados.

