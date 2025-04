Ricardo Monreal sale en defensa de Miguel Ángel Yunes, asegura que “sin él no hubiera reforma Judicial”

El líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió en defensa del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a quien los dirigentes de Morena de Veracruz y a nivel nacional le negaron incorporarlo a sus filas partidistas.

El zacatecano dijo que no acostumbra a hacer leña del árbol caído por lo que no hablará mal de él y recordó que gracias al expriista veracruzano se pudo aprobar en el Senado la reforma constitucional del Poder Judicial, apoyo que muchos no valoran.

“Le tengo respeto a Miguel Ángel Yunes que ahora ha solicitado su desistimiento de ser incorporado como militante y creo que pocos valoran que su gesto ayudo a que hubiera más confrontación al interior de Morena. Miguel Ángel Yunes aportó una importante acción en la reforma judicial si él no hubiera actuado por convicción no hubiera habido reforma judicial”.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/htyQ3WWgeg — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 2, 2025

En contraste, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró que a los Yunes se les ve como apestados tanto en Veracruz como aquí en la capital de la República, pues nadie los quiere y solo fueron utilizados por Morena para conseguir los votos para aprobar reformas que han dañado profundamente al país.

“Yo creo que a esos Yunes ya se los chupó el diablo”, aseveró Moreira.

“No pues no los quieren allá, los necesitaron solo para los votos y ellos se prestaron para una situación que le ha ocasionado tanto daño a este país, van a pasar a los libros de historia los señores Yunes como los grandes responsables de la destrucción de la democracia en México. No los querían allá, los querían para utilizarlos, pero ya no tienen poder, ya no los quieren allá y acá tampoco, ya los chupó el diablo”.

Mientras que la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que esta tarde se reunió en privado con diputados de su partido, declinó hacer comentarios sobre ese y otros temas.

