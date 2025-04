Llama representante de Palestina en México a alzar la voz en contra del genocidio en su país

Al participar en la conferencia para dar a conocer los detalles de la feria de “La Flor más Bella del Ejido” que tendrá lugar en la Alcaldía Xochimilco del 6 a 13 de abril próximos, teniendo como país invitado a Palestina, el representante del Movimiento de Liberación Palestina en Latinoamérica, Ahmed Qaraqra, expresó su agradecimiento a nuestro país por la oportunidad de hablar no sin antes resaltar la conexión cultural, enfatizando que la identidad va más allá de la guerra y abarca alegría, cultura y gastronomía.

“Mis agradecimientos con México en general, y con Xochimilco en especial, se extiende a cada uno de ustedes, porque hoy día el país de donde yo vengo, Palestina, no tiene muchos espacios donde hablar. Hoy día nosotros somos víctimas de un genocidio cometido en contra de nuestro pueblo a todos los niveles, y la batalla no es simplemente allá. La batalla también es de cultura, la batalla también es de medios de comunicación, y también es de narrativa, porque Palestina no se trata de guerra”, aclaró el representante del Movimiento de Liberación de Palestina en Latinoamérica.

Ahmed Qaraqra destacó la importancia de la narrativa y la resistencia cultural, y elogió a la alcaldesa de Xochimilco Circe Camacho por su liderazgo. Asimismo, alentó a concientizar sobre el conflicto en el Medio Oriente y los derechos del pueblo palestino, abogando por una solución pacífica y el derecho a la autodeterminación.

“Así que de mi parte hacia ustedes, de verdad que todo el agradecimiento y espero que esta actividad sirva para concientizar sobre el conflicto que se vive en general en el Medio Oriente y sobre los derechos del pueblo palestino, que se eleve una voz fuerte desde este lugar importantísimo hacia el cese de fuego y que se detenga un genocidio que se está cometiendo contra los civiles en Palestina y que aboguemos todos por una solución pacífica donde todos tengamos los mismos derechos sin importar nuestro color de piel, nuestra orientación, nuestro idioma o de donde vengamos”, exhorto Ahmed Qaraqra.

Por último, señaló que, sin lugar a dudas, la Ciudad de México en general es una ciudad avanzada, importante, con muchas edificaciones y que, desde su punto de vista, de alguien de un lugar diferente, México en general, y la Ciudad de México en especial, tienen mucha suerte de tener a Xochimilco, porque la voz de esta alcaldía ha cruzado siete mares y ha llegado a Palestina, comunicando esa sensación entre pueblos, entre indígenas, entre resistentes, concluyó.

