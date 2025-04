Condena UNAM sentencia contra Graue y exdirector de FES Aragón por caso Esquivel

Luego de que la jueza Flor de María Hernández Mijangos ordenó al ex rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y al ex director de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla, el pago de 15 millones de pesos a la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

La jueza determinó que la profesora Rodríguez Ortiz fue atacada en su “honor y reputación” tras revelarse que dirigió las tesis de Yasmín Esquivel y Édgar Ulises Báez, mismas que presentaron similitudes.

El Consejo Universitario externó su indignación por esta sentencia.

Como se recordará, la ministra de SCJN, Yasmín Esquivel Mossa fue señalada de plagiar su tesis.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”. — Señala la sentencia de la jueza Hernández Mijangos.

Ante esto tanto el ex rector de la UNAM como el ex director de la FES Aragón apelaron la sentencia, con lo que la profesora no podrá cobrar, por el momento, la indemnización de 15 millones de pesos.

El Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios acusó que la cantidad fijada como multa es “desmesurada“ y defendió que ambos funcionarios universitarios actuaron apegados a las funciones y responsabilidades contempladas en la Constitución, la Ley Orgánica y la normativa universitaria.

“Esta sentencia es una intromisión inadmisible a la autonomía de la Universidad. Preocupa la utilización del derecho, en especial de la función jurisdiccional, con fines intimidatorios hacia quienes, en el ejercicio de sus funciones, hacen cumplir la normatividad universitaria”. — Expone el Consejo Universitario.

Cabe recordar que en junio de 2023, una jueza determinó que la ministra Yasmín Esquivel sí es autora de su tesis de licenciatura, con lo que descartó que copiara “parte sustancial” del trabajo presentado un año antes por el alumno Édgar Ulises Báez.

Por su parte, la docente Martha Rodríguez, quien fue asesora de tesis de la ministra Esquivel Mossa, defendió que esta última sí fue autora original del trabajo y que el alumno Édgar Ulises Báez fue quien copió parte de su proyecto.

