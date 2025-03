La verdad sobre los jarabes para la tos: Lo que necesitas saber

En una reciente emisión de Martha Debayle en W, el doctor Carlos Ortiz, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, desmitificó el uso de los jarabes para la tos a la luz de un comunicado emitido por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). La conclusión fue clara: estos productos no tienen una eficacia comprobada para aliviar la tos y pueden generar efectos secundarios no deseados.

La tos y su función en el cuerpo

La tos es un mecanismo de defensa del cuerpo para eliminar secreciones o agentes irritantes de las vías respiratorias. Sin embargo, el tratamiento adecuado no se basa en suprimirla, sino en abordar su causa subyacente. El doctor Ortiz explicó que existen dos tipos principales de medicamentos para la tos: los antitusígenos, que actúan a nivel central en el cerebro, y los que funcionan a nivel periférico en las vías respiratorias. Sin embargo, estudios han demostrado que el efecto de estos medicamentos no es significativamente superior al de remedios caseros como la miel.

El mito del ambroxol y otros medicamentos

Uno de los jarabes para la tos más utilizados, el ambroxol, no es en realidad un tratamiento para la tos, sino un mucolítico, cuyo propósito es reducir la viscosidad del moco para facilitar su expulsión. Por otro lado, sustancias como la codeína, utilizadas en algunos antitusígenos, pueden generar dependencia y efectos adversos, razón por la cual su acceso es restringido.

Alternativas recomendadas por especialistas

El especialista recomendó que, en lugar de recurrir a jarabes para la tos sin prescripción, las personas consulten con un médico para determinar la causa de su tos. En muchos casos, el tratamiento adecuado puede incluir antiinflamatorios, antihistamínicos en caso de alergias o simplemente medidas de cuidado como hidratación adecuada y el uso de soluciones salinas.

Otras afecciones respiratorias y su tratamiento

La conversación también abordó otras condiciones respiratorias frecuentes, como la sinusitis y las infecciones de oído, destacando la importancia de un diagnóstico preciso para evitar el uso indebido de medicamentos, especialmente los antibacterianos en infecciones virales.

¿Realmente funcionan los jarabes para la tos?

El dextrometorfano y la codeína son dos de los componentes más comunes en los jarabes para la tos. La codeína, un opioide, tiene efectos sedantes y actúa a nivel central inhibiendo la tos. Sin embargo, su uso puede generar somnolencia y dependencia, por lo que no se recomienda como primera opción. La clave no está en suprimir la tos, sino en entender su causa.

¿Por qué es importante conocer la causa de la tos?

No todas las toses son iguales. Algunos pacientes con reflujo gástrico pueden experimentar tos persistente, y en estos casos, un tratamiento para el reflujo puede ser más efectivo que un jarabe. La tos es un reflejo natural del cuerpo para eliminar sustancias no deseadas, por lo que detenerla sin tratar la causa subyacente puede ser contraproducente.

Los peligros de los jarabes para la tos en niños

Muchos jarabes contienen fenilefrina, un descongestivo con efectos adversos como taquicardia, mareos y dolores de cabeza. En niños menores de 2 años, los jarabes para la tos pueden ser peligrosos, ya que suprimir la tos impide la eliminación de flemas, aumentando el riesgo de infecciones respiratorias. En algunos casos, estos medicamentos pueden causar intoxicaciones severas.

Alternativas naturales y riesgos de la herbolaria

Existen remedios naturales como la miel y el jengibre que pueden ayudar a aliviar la tos sin los efectos adversos de los jarabes convencionales. Sin embargo, el uso de herbolaria también conlleva riesgos. Por ejemplo, el té de anís en dosis altas puede provocar insuficiencia renal en niños. Es fundamental consultar a un médico antes de usar cualquier remedio.

El gran descubrimiento de la FDA: Los jarabes para la tos no funcionan

Según un informe reciente de la Food and Drug Administration (FDA), los jarabes para la tos no tienen una eficacia comprobada. Además de no aliviar el problema, pueden causar efectos secundarios graves, especialmente en niños. La recomendación general es evitar su uso y, en su lugar, identificar la causa de la tos para tratarla adecuadamente.

Evita la automedicación

Este llamado de atención de la FDA y la explicación del doctor Ortiz nos invitan a reflexionar sobre el consumo de medicamentos de venta libre. Antes de recurrir a un jarabe para la tos, es crucial informarse y, sobre todo, consultar a un especialista para recibir el tratamiento más adecuado. La automedicación puede no solo ser ineficaz, sino también perjudicial para nuestra salud.

Diferentes tipos de tos y su tratamiento adecuado

Para un tratamiento efectivo, es crucial identificar qué tipo de tos se tiene:

Tos seca: Puede ser causada por alergias, reflujo o infecciones virales.

Puede ser causada por alergias, reflujo o infecciones virales. Tos con flemas: Ayuda a limpiar las vías respiratorias. En estos casos, se pueden utilizar mucolíticos como el ambroxol para facilitar la expulsión de la mucosidad.

Ayuda a limpiar las vías respiratorias. En estos casos, se pueden utilizar como el para facilitar la expulsión de la mucosidad. Tos emetizante: Puede provocar vómito debido a su intensidad.

Puede provocar vómito debido a su intensidad. Tos con sangre: Puede ser signo de un problema grave y requiere atención médica inmediata.

La clave para un tratamiento efectivo no es enmascarar los síntomas, sino tratar la causa real de la tos.

Long Covid y la persistencia de la tos:¿Por qué la tos persiste después del Covid?

Después del Covid, muchas personas reportan haber quedado con una tos persistente. Según la OMS, esta condición es parte del síndrome postinfeccioso o Long Covid, clasificado cuando los síntomas permanecen más de un mes después de la infección.

Expertos explican que existen teorías sobre la permanencia del virus en el cuerpo, similar al herpes zóster, o que el Covid podría provocar una inflamación crónica en las células. Esto puede generar una tos prolongada que, en algunos casos, dura semanas o incluso meses.

La importancia de acudir al especialista

Cuando se presenta una tos persistente, es crucial acudir a un especialista. Los médicos recomendados son el otorrinolaringólogo y el neumólogo, ya que ambos pueden identificar el tipo de tos y su causa.

El tratamiento para la tos varía según su origen. Si la tos es causada por reflujo gástrico, tomar un jarabe común no será efectivo, ya que se debe tratar el problema subyacente del ácido estomacal. De igual manera, si es una tos por alergia, se requerirá un tratamiento con antialérgicos.

Por qué pica la garganta y qué hacer al respecto

La sensación de picazón en la garganta es común y puede estar relacionada con el globus faríngeo, una sensación de cuerpo extraño que provoca carraspeo o tos para aliviar la molestia. Esta sensación puede ser causada por alergias, reflujo gástrico o incluso sequedad en la garganta.

Remedios caseros: ¿Funcionan o no?

Algunos remedios caseros pueden aliviar la tos, mientras que otros no tienen base científica. Aquí te dejamos una lista con su efectividad:

Té de jengibre : Tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar.

: Tiene propiedades y puede ayudar. Miel con limón : Es un excelente antiséptico natural y alivia la garganta.

: Es un excelente y alivia la garganta. Malvaviscos o bombones quemados : No funcionan; la confusión viene porque existe la raíz de malvavisco , que sí tiene beneficios para la salud.

: No funcionan; la confusión viene porque existe la , que sí tiene beneficios para la salud. Líquidos en general : Son esenciales para mantener el moco hidratado y facilitar su expulsión.

: Son esenciales para mantener el moco hidratado y facilitar su expulsión. Vaporizaciones : Solo con agua o agua con sal; el mentol puede irritar la mucosa.

: Solo con agua o agua con sal; el mentol puede irritar la mucosa. Vick VapoRub en el pecho con periódico: No tiene efectos médicos comprobados, pero puede dar una sensación de bienestar.

¿Beber frío o caliente?

Existe el mito de que beber líquidos fríos empeora la tos, pero la realidad es que el hielo desinflama, mientras que el calor relaja el músculo. Por ello, ambos pueden ser útiles dependiendo del caso. Para quienes hablan mucho, como profesores o locutores, se recomienda beber pequeños tragos de agua tibia para evitar la carraspera.

Conclusión

La tos post-Covid puede durar semanas o meses y tiene múltiples causas. Es fundamental acudir a un especialista para recibir el tratamiento adecuado. Además, algunos remedios caseros pueden aliviar los síntomas, pero otros son simplemente mitos. Mantenerse bien hidratado y conocer las mejores prácticas puede hacer una gran diferencia en la recuperación.

