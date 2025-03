Confía Sheinbaum, resultado positivo el 2 de abril con E.U. no descarta llamada con Trump

*Sanción de E.U. a países que compran petróleo a Venezuela afecta a México: Sheinbaum.

Continúa el diálogo y trabajo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum a unos días de concluir el plazo con su homólogo Donald Trump para analizar nuevamente el tema de aranceles que podrían imponerse a nuestro país.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria afirmó que tras lo implementado por su administración en materia de seguridad, comercio y migración, se prevén resultados positivos, sin embargo, no descartó que pueda darse una llamada telefónica con Trump previo a dicha fecha.

“Pues vamos a ver, vamos a ver si es factible o no es factible y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que hace el gobierno de los Estados Unidos en términos de aranceles. Como siempre lo hemos dicho y es la insistencia el secretario Ebrard está hoy en Washington… tienen mucha comunicación el secretario de economía Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y pues vamos a esperar el resultado de cómo se plantea las medidas el 2 de abril si siempre está abierta la puerta para una llamada”.

Recordó que a diferencia de los dos amagos anteriores, la próxima semana Estados Unidos decidirá la protección de su economía, pero en comparación de todo el mundo y no solo por asuntos con México y Canadá. Sheinbaum Pardo confió que la relación entre los dos países se mantendrá con respeto a la autonomía e independencia.

“Y mientras ese sea el mecanismo, pues yo creo que va a haber respeto a nuestro país, de todas maneras nosotros siempre frente a lo que pueda pasar el 2 de abril, pues tenemos ya distintos planes, que lo hemos estado anunciando… entonces esperemos particularmente para el 2 de abril todo salga adecuadamente, para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas”.

Por cierto que recibió con buen ánimo las palabras de Ron Johnson, nominado para embajador de Estados Unidos en México, quien destacó las acciones realizadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de migración y seguridad. La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que entre otras cosas, se han logrado reducir 19 homicidios diarios en lo que va de su gobierno.

“19 homicidios diarios menos entre septiembre 2024 y por lo menos la cifra preliminar de marzo, 19 homicidios diarios menos, por supuesto que esto lo ve Estados Unidos y además en esta estrategia, pues… ¿Qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo ¿por qué lo hacemos?, por razones de humanitarias y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino guardando siempre la soberanía y la independencia de México entonces, pues esto es lo que ve supongo el embajador que todavía no llega a México”.

Por otra parte, la Presidenta de México se pronunció en contra del anuncio de Trump sobre la imposición de un arancel del 25 por ciento a cualquier país que adquiera petróleo venezolano y es que, en primer lugar, señaló, sí puede afectar a México.

“No es, incluso, benéfico las sanciones… además de qué no estamos de acuerdo nosotros que haya sanciones a los países económicas, eso no beneficia México porque nuestra política es explotar racionalmente y que ese petróleo se utilice para producir los hidrocarburos que requiere el país”.

Ante esta medida entrará en vigor el 2 de abril y se prevé busca aumentar la presión económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro, Sheinbaum, insistió que ese tipo de medidas lo que impacta directamente es a la población.

“Entonces no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países, ese es un principio de la política exterior mexicana, no solo es del gobierno que represento, sino en general, además eso establece la Constitución y eso es importante porque no se afecta un gobierno o a una persona, sino que se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene desde hace mucho tiempo y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afectan los pueblos para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional”.

Reiteró que en tanto México sigue alistándose para el análisis que tenga que realizarse previo al anuncio que brinde Trump el próximo 2 de abril.