Promulgan reformas de corridas de toros sin violencia

Las reformas que prohíben las corridas de toro “tradicionales” fueron promulgadas este martes por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Esta nueva ley, aseguró la mandataria, no va en contra de la cultura ni de las tradiciones. Al contrario, “va a favor de su evolución”.

“Con esta ley declaramos que ningún toro debe ser torturado para entretener a otros. No, no en este día y no nunca más”, enfatizó.

La jefa de Gobierno se declaró lista para hacer frente a cualquier recurso o amparo que los ciudadanos que están a favor de las corridas de toros, pudieran interponer en contra de la nueva legislación.

La reforma a la Ley de Espectáculos Públicos con Animales concilia una propuesta ciudadana y los reclamos de organizaciones sociales con la abolición del maltrato a los animales, al tiempo de preservar la tradición taurina, pero sin violencia animal. Con esta promulgación la… pic.twitter.com/eFzOtNVxWo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2025

El secretario de Gobierno de la Ciudad, César Cravioto, negó que vaya a haber perdidas económicas porque las corridas de toros se realicen a partir de ahora sin banderillas, puntillas u algún objeto punzocortante.

“Los mismos empleos que los toros generan el día de hoy pueden seguirlo generando con la otra modalidad. Por eso se dio esa alternativa de que haya toros sin maltrato animal”, agregó.

¡El #BienestarAnimal es una causa fundamental en nuestra ciudad! 🙌🏼



Acompañé a nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM, en la firma del decreto para la protección animal y la prohibición de corridas de toros con violencia.



Junto a la #JefaDeGobierno, la… pic.twitter.com/9BpWy5o1Aj — César Cravioto (@craviotocesar) March 25, 2025

De acuerdo con los artículos transitorios, se tienen 210 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto para que el gobierno capitalino expida un nuevo reglamento en la materia.

Síguenos en Google News y encuentra más información