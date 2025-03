Intereses personales influyen en desafuero de Cuauhtémoc Blanco: Teresa Ealy

“Mi postura es muy clara, me preocupa profundamente que la declaración de procedencia haya sido rechazada, se va al Pleno, se necesitan dos terceras partes para aprobar el proyecto, 330 votos lo que significa una mayoría absoluta… No es dividir a Morena sino ser congruente con el alto a la violencia contra las mujeres”.

En entrevista con Gabriela Warkentin, la diputada de Morena, Teresa Ealy, habló sobre Cuauhtémoc Blanco y dijo que es una lástima que por intereses personales, aunque hay paridad en el Congreso, no se puedan unir en temas de violencia contra la mujer, “que se investigue, que se lleve a cabo un proceso como cualquier otro ciudadano, sino hizo nada, el que nada debe nada teme”, si renunciara a su fuero enviaría un mensaje del compromiso de los servidores públicos para erradicar la violencia de genero.

La diputada de Morena señaló que le llama la atención que solamente se le mostro a algunos diputados el expediente de Cuauhtémoc Blanco, algo que deberían tener todos.

“Como lo he dicho no es nada personal mi postura hacia el caso de Cuauhtémoc Blanco, no me ha buscado, mi postura es respecto a la congruencia, no respecto a lo conveniente”.

Ealy informó que aún no se sabe con claridad si será el martes o el miércoles cuando se votará, emitirán un pronunciamiento para solicitar se realice a la orden del día y no de último momento.

“No es meramente un asunto mediático, es un compromiso que tenemos que tener legisladoras mujeres en primer lugar y los legisladores, un compromiso con la justicia y los derechos de las mujeres no se trata de una lucha personal contra una figura política sino defender los principios que nos corresponden como servidores públicos, la ley tiene que ser igual para todas y todos sin excepciones y con perspectiva de género, concluyó.

Hago un llamado a las 251 diputadas federales de todos los partidos a cerrar filas contra la impunidad y a hacer conciencia sobre el desafuero de #CuauhtémocBlanco.



No se trata de difamar o “lastimar una vida” se trata de hacer justicia por y para las mujeres.



— Maria Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) March 24, 2025

