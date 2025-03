Monreal insiste en que no habrá carpetazo en el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

El líder de la mayoría Legislativa en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal aseguró que no habrá “carpetazo” ni impunidad en los casos de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, y del senador del PRI, Alejandro Moreno, a quien sus amigos le llaman “Alito”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el recinto parlamentario de San Lázaro, recordó que pese a que el actual periodo de sesiones culmina en abril, el proceso contra los legisladores imputados seguirá su curso como la marca la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución.

“No obstante que se termine el periodo el día último del mes de abril, eso no implica que se le de carpetazo, o porque termina el periodo ordinario ya no se atenderá el problema. No, porque hay plazos fatales no tiene que ver con la terminación o el inicio del periodo de sesiones, son procedimientos que se llevan a cabo por cuerdas separadas”.

— señaló Ricardo Monreal