Shakira es hospitalizada tras sufrir cuadro abdominal en Perú y pospone su concierto

La estrella colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia en Perú tras sufrir un cuadro abdominal que le impidió realizar su concierto programado en el país. A través de un comunicado en redes sociales, la cantante informó que tuvo que acudir a urgencias la noche del 15 de febrero y actualmente sigue en observación médica.

¿Qué le pasó a Shakira?

El padecimiento que afectó a la artista puede presentarse de forma aguda o crónica y suele provocar síntomas como dolor intenso, inflamación y alteraciones en el intestino. En algunos casos, incluso puede requerir cirugía de emergencia.

En su mensaje, Shakira lamentó no poder presentarse el 16 de febrero, asegurando que los médicos le indicaron que no estaba en condiciones para subir al escenario. Expresó su tristeza por no reencontrarse con su público peruano y mencionó que espera recuperarse pronto para reprogramar el espectáculo.

¿Cuál será la nueva fecha del concierto de Shakira tras su hospitalización?

La intérprete colombiana aseguró que su equipo y promotores ya están trabajando en una nueva fecha para el show, la cual será anunciada próximamente. Además, agradeció a sus seguidores por su apoyo y comprensión.