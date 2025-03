Diputados votan mañana si admiten o desechan desafuero de Cuauhtémoc Blanco

Este martes el Pleno de la Cámara de Diputados votará si se rechaza o se admite el proceso de desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco, debido a que su media hermana lo señala por intento de violación.

Si se admite el tema será regresado a la Sección Instructora para que dicho grupo de trabajo ahora sí comience el procedimiento para retirar el fuero a dicho legislador federal, proceso que durará 60 días, o bien , de plano se desecha la solicitud.

El nombre de cada legislador y la orientación de su voto quedará plasmado en el tablero electrónico del salón de Plenos, es decir, será una votación nominal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que no ha dictado ninguna línea ni ningún tipo de presión para que las diputadas o diputados de Morena protejan a su compañero Cuauhtémoc Blanco.

El zacatecano sostuvo que cada legislador del grupo mayoritario votará libremente de acuerdo a su criterio.

La Jucopo le propuso a la Mesa Directiva tratar este tema mañana, a todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho. ¡hay línea para que se queden calladitas?, no, con nadie he hablado ni voy a hablar cada uno tiene su propio criterio, ¿de verdad no hay coerción? no, ninguno

Por lo pronto las bancadas del PAN y MC, han adelantado que sus diputadas y diputados votarán en contra del dictamen de la Sección Instructora, es decir, a favor por darle entrada al proceso de desafuero del ex futbolista profesional y además hicieron un llamado al resto de los legisladores a votar a favor de la víctima no del agresor sexual.

El líder de los diputados del PAN, José Elías Lixa, dijo que ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum diera su opinión sobre este tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco y las diputadas y diputados de Morena orientaran su voto en el mismo sentido que la mandataria y que el tema del desafuero regrese a la Sección Instructora.

A su vez, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, señaló que toda su bancada, hombre y mujeres, votará porque comience ya el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, y aclaró que nadie está condenando al diputado morenista , simplemente se votará porque se le siga el proceso, y si es inocente que así quede demostrado.

Los hombres de Movimiento Ciudadano son solidarios y van a votar con nosotras. No estamos juzgando si es culpable o no, no somos fiscalía, lo único que estamos haciendo es ver si procede o no el desafuero y que la fiscalía pueda procesar al diputado en una condición como cualquier ciudadano. El fuero se creó hace 70 u 80 años cuando por tu trabajo legislativo te mataban o te cortaban la lengua, esto no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo legislativo del diputado Cuauhtémoc Blanco

