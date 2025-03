Promete Sheinbaum construcción de un millón de viviendas en su sexenio

Al enfatizar que seguirá la transformación en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso por la construcción de un millón de viviendas en el país a fin de garantizar uno de los derechos constitucionales, el acceso a la vivienda.

Al encabezar el arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar, la Primera Mandataria enfatizó que durante su administración, Infonavit, Conavi y Fovissste tendrán mayor actuación para beneficiar a los mexicanos.

¿Cómo se va a construir este millón de viviendas? Bueno una parte la va a construir el Infonavit que es para todos aquellos que están afiliados al Infonavit, para todos aquellos que no estén afiliados lo va a construir la Comisión Nacional de Vivienda… pero además ya no sólo es el crédito y que el trabajador diga pues a ver dónde encuentro vivienda, no, ahora el Infonavit recupera la posibilidad de construir vivienda, y entonces al trabajador se le va a ofrecer una vivienda no sólo un crédito pero una vivienda accesible, que esté céntrica, en donde haya todos los servicios y como vieron viviendas de 60 metros cuadrados por lo menos

