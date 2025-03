Con elección del PJ se busca que el poder económico se separe del Judicial: Sheinbaum

Al afirmar que el gobierno no separará al poder del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a la población para participar en las elecciones del 1 de junio para elegir a jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas.

Al encabezar la inauguración de la carretera Real del Monte-Huasca, la Primera Mandataria, aseguró que dicha participación permite a su gobierno mantener la búsqueda por continuar con una soberanía que sólo depende dijo, de las y los mexicanos.

Lo que queremos es que también el poder económico se separe del Poder Judicial, que se acabe con la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces le sirvan al pueblo, que no haya una justicia para unos y otra justicia para otros, que sea justicia pareja, para el pobre, para el rico, para todas y para todos, por eso México tiene un sello en sus transformaciones, nosotros hemos luchado históricamente por la justicia, por la libertad, por la democracia

Insistió que la crítica de la oposición se debe a que no buscan darle fuerza al pueblo, ante ello confió que la participación en la elección del Poder Judicial en junio, permitirá dar un ejemplo al mundo de la soberanía de México.

Nuestros adversarios no entienden por qué hay tanto apoyo popular a nuestro gobierno, no entienden que los gobiernos tienen que ser del pueblo, que los gobiernos no se pueden separar del pueblo y por eso este año, el primero de junio vamos a votar por primera vez en la historia, ¿por qué vamos a votar? Por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de qué se trata, de que el pueblo decida y por eso ahora México está dando un ejemplo al mundo

