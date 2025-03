“No sentía mi cuerpo”: Valentina Gilabert relata cómo fue atacada por Marianne N

Después del ataque que sufrió el pasado 5 de febrero a manos de Marianne N, Valentina ofreció una entrevista a la periodista Danielle Dithurbide, en la que narró cómo ocurrieron los hechos que la llevaron a ser hospitalizada y cómo ha sido su recuperación.

Tras recibir el alta médica, reapareció en redes sociales con un video en el que se le ve bailando junto a su hermana. A pesar de su avance, reconoció que aún siente miedo y preocupación, aunque confía en que con el tiempo podrá superar estas emociones.

Valentina Gilabert narra cómo fue atacada por Marianne N

Valentina relató que aquel día transcurrió con normalidad. Recogió a una amiga en la universidad, salieron a comer y luego se dirigieron a su casa. Más tarde, recibió la llamada de una joven a quien consideraba su amiga, quien la invitó a reunirse en su domicilio.

Una vez en el lugar, convivió con el grupo de personas presentes. En un momento, los jóvenes se fueron a comprar cervezas y ella se quedó con Marianne N, quien le pidió que la acompañara al baño. Luego de diez minutos ahí, comenzó a sentirse incómoda y decidió salir. Fue en ese momento cuando su agresora la atacó por la espalda.

Según su testimonio, la otra persona que estaba presente presenció la agresión sin intervenir. Posteriormente, José, un conocido en común, fue quien llamó a la ambulancia y la trasladó al hospital. “Siempre estuve consciente, pero no lograba entender lo que pasaba. En la ambulancia le dije a los paramédicos que no sentía mi cuerpo, no podía hablar ni respirar”, recordó.

Respecto al proceso legal, Valentina explicó que ha preferido no involucrarse directamente y ha dejado todo en manos de sus abogados.

Ahora, su prioridad es recuperar la normalidad en su vida. Además, enfatizó la importancia de generar conciencia sobre la salud mental en los jóvenes, ya que considera que es un tema que necesita mayor atención. Incluso, mencionó que buscará promover reformas legales para que los menores de edad reciban sanciones proporcionales a la gravedad de sus acciones.