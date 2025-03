Ceci Flores acusa a Indira Navarro de dar información falsa sobre el Rancho Izaguirre

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, acusó a Indira Navarro, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco de dar información falsa sobre el Rancho Izaguirre llevarse dinero de la donación, difamar comprometiendo a las Madres Buscadoras y de tener el apoyo de un alto comisionado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “está aprovechando de la situación para querer hacerle daño a las madres”, así lo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Las Madres Buscadoras fueron las primeras que entraron al rancho, pero no se dijo nada por la magnitud del problema… después que entraron nuevamente y se hizo el hallazgo de unos crematorios había una señora ociosa de salir en las cámaras, Indira Navarro que hizo un comunicado falso, en primer lugar, dijo que había cuartos, que tenía información que sacaban órganos y los vendían en el rancho, no había un rancho equipado, no había para resguardar órganos”.

Flores informó que no era un campo de exterminio, pero si murieron personas ahí, un informante con el cual platicó directamente le dijo que no había ni treinta personas en el lugar. Había un reclutamiento por ofertas de trabajo para ser guardias de seguridad donde prometían a través de redes sociales pagarían 13 mil pesos al mes, los citaban en la central de autobuses y los llevaban al Rancho Izaguirre.

El informante de la madre buscadora le aseguró que en el lugar había muchos zapatos y ropa, pero no todos los que la portaban estaban muertos, algunos se encontraban en casas se seguridad cercanas al Rancho Izaguirre; lo “terriblemente doloroso” es que “hacían pedacitos a las personas que no aguantaban el adiestramiento, se morían o eran ejecutados y toda la carne se las daban de comida a los mismos reclutados”, señaló Flores.

“Yo quisiera de verdad se dé a conocer que no fueron madres las que dijeron esas palabras de horror, el Cartel de Jalisco dice que fueron ellas… hablan de palabras mayores, no fuimos las madres es alguien que quiere protagonismo y fama y se aprovecha, tienen palancas… no se me hace justo que por una persona se está con sed de poder y fama se este haciendo eso es su contra, no van a dejar de buscar por miedo”, finalizó.

